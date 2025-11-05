Русия подсилва противовъздушната отбрана на Венецуела с „БуК“ и „Панцир“

Руските аерокосмически сили са разположили транспортни самолети Ил-76 за превоз на нови системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег до Венецуела, според изявление на първия заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума Алексей Журавльов, високопоставен депутат. Доставените системи включват както среднообсеговия БуК-М2, който венецуелските ВВС вече широко използват, така и краткосрочния „Панцир“, пише Military Watch Magazine.

„Русия всъщност е един от ключовите военно-технически партньори на Венецуела; ние доставяме на страната практически цялата гама оръжия, от стрелково оръжие до самолети“, заяви Журавльов, добавяйки, че: „Руските изтребители Су-30МК2 са гръбнакът на венецуелските ВВС, което ги прави една от най-мощните въздушни сили в региона. Доставката на няколко батальона С-300ВМ значително засили способността на страната да защитава важни обекти от въздушни атаки.“

Въпреки че Венецуела направи мащабни поръчки за руска военна техника в края на 2000-те и началото на 2010-те години, преди това не беше известно да са извършвани значителни доставки през последното десетилетие. Венецуелските въоръжени сили вече използват системи БуК-М2 в значителен брой и са ги преразполагали многократно, за да реагират на непосредствени заплахи от атаки от страна на Съединените щати. Системите изиграха централна роля в ученията по противовъздушна отбрана през последната седмица на октомври и могат да проследяват едновременно до 28 цели, като същевременно атакуват цели на разстояние до 45 километра. Системите БуК-М2 са били интензивно тествани в Сирия, където са били използвани от сирийските военновъздушни сили до края на 2024 г. за прихващане на множество въздушни удари, извършени от изтребители F-16, доставени от САЩ на Турция и Израел.

Високата мобилност на системите за противовъздушна отбрана на Венецуела, включително С-300ВМ, която е създадена за операции извън пътя и има по-висока мобилност от по-широко използваната руска С-400, се очаква да представлява особено предизвикателство, в случай че въоръжените сили на САЩ започнат атака. По-нататъшни доставки на системи за противовъздушна отбрана, както и възможността за крилати и балистични ракетни системи, които да осигурят способност за контраатака, остават много вероятни. Доказаните петролни запаси на Венецуела, макар и заровени на неикономично високи нива, са най-големите в света, което в комбинация с огромните ѝ минерални запаси дава силен интерес на Русия да гарантира, че територията на страната остава извън влиянието на САЩ и Западния блок. Въпреки че в предишни периоди на високо напрежение между Каракас и Вашингтон Русия е разполагала стратегически бомбардировачи Ту-160 за операции от венецуелски летища, изпращането на мобилни ракетни системи с висока асиметрична стойност има потенциално по-голяма способност да промени баланса на силите в конфликта, за да възпре Съединените щати да започнат атака.