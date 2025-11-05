Защо Уолстрийт няма да види следващия срив

Предвиждането на корекция се свежда до прогнозиране на волатилността

Много активи, предупреди Джейми Даймън в средата на октомври, „изглеждат като навлизащи в територията на балона“. Гласът му се носи, защото управлява най-голямата американска банка JPMorgan Chase, но и защото е част от нарастващ хор. Дейвид Соломон, колегата на г-н Даймън в Goldman Sachs, говори за „инвеститорско разточителство“, а Джейн Фрейзър, шефката на Citigroup, за „разточителство на оценките“. Английската централна банка наскоро предупреди, че „рискът от рязка корекция на пазара се е увеличил“. МВФ се опасява от „хаотична“ такава, тъй като „цените на рисковите активи са доста по-високи от фундаменталните“, пише The Economist.

Всички те са прави за едно нещо: оценките на много активи са главозамайващо високи. За да купят кошницата от акции в американския индекс S&P 500, инвеститорите плащат 41 пъти по-висока цена от основната им, циклично коригирана печалба - стойност, надвишавана единствено по време на дотком балона, но тогава не с много. Средната доходност на корпоративните облигации с инвестиционен рейтинг е само с 0,8 процентни пункта по-висока от тази на еквивалентните държавни ценни книжа. За последен път този кредитен спред е бил толкова нисък през 1998 г. също по време на дотком балона. Дори златото, което обикновено е убежище, изглежда необичайно уязвимо от капризите на търговците. След като на 20 октомври се покачи до рекордно високи стойности, само за два дни цената му спадна със 7% и сега е с 8% под пика си.

Може би тогава една корекция вече е започнала. Кога ще последват други? За всеки, който се надява да надмине пазара - включително квантовите магазини и други хедж фондове, които обещават възвръщаемост независимо от времето - има няколко по-належащи въпроса. „Нирвана на макротърговията е да се прогнозират тези повратни моменти“, казва Джеймс Уайт от инвестиционната компания Elm Wealth. Проблемът е, че постигането на нирвана е почти невъзможно.

Предвиждането на корекция се свежда до прогнозиране на волатилността (или „vol“): склонността на цените на активите да се колебаят. Трейдърите и специалистите, които се опитват да постигнат това с акциите, разчитат на набор от стилизирани факти, които стават очевидни, ако се взирате достатъчно дълго в графиката на индекса на цените на акциите. Един от тях е, че волатилността е „двумодална“, което означава, че цените прекарват дълги периоди, в които се движат с относително малки стойности всеки ден, прекъсвани от по-кратки периоди, през които се движат много. С други думи, волатилността има склонност да прескача сама себе си: има режими на ниска волатилност и режими на висока волатилност, като между тях няма много. Тези режими са свързани с широката посока, в която се движат цените на активите. По време на периодите на нисък волтаж цените са склонни да бъдат стабилни или да се покачват; по време на режимите на висок волтаж те са склонни да падат.

Фактът, че волатилността в повечето случаи се задържа в рамките на един или друг режим, означава, че през повечето време най-добрият начин да се предвиди утрешният волатил е въз основа на днешния. Това наблюдение е в основата на „авторегресионните“ модели, използвани рутинно от трейдърите в банките и инвестиционните фирми за оценка на риска.

В резултат на това много трейдъри изграждат други модели, които допълват авторегресионните им модели, базирани на външни фактори, които могат да предизвикат скок на волатилността. Най-съвременният подход е да се използва машинно обучение, за да се анализира въздействието на всяка икономическа променлива под слънцето. Корпоративните печалби, БВП, инфлацията, данните за работните места - всички те могат да допринесат за внезапно влошаване на настроенията. В същото време машинното обучение е идеален инструмент за откриване на комбинации, които могат да показват уязвимост, която не е интуитивно очевидна. Бриджуотър, един от най-големите хедж фондове в света, е известен с търговските си стратегии, основани на сложни комбинации от икономически променливи.

За съжаление, малко от тези стратегии изглежда работят. „Не познавам друга фирма освен Bridgewater, която да е успяла с тези макромодели“, казва бивш трейдър в конкурентен хедж фонд. И дори от най-добрите от тях не може да се очаква да предвидят „чист шок“, като пандемия или масово изтегляне на пари от банката, който често предизвиква корекция. Макромоделите могат да определят ситуациите, в които подобен шок може да окаже огромно въздействие върху пазарите, но не и кога ще настъпи.

Трейдърите разполагат с други инструменти за откриване на обрат. Тъй като волатилността е склонна да скача, когато цените променят посоката си, трейдърите, които търгуват по инерция, често изхвърлят позициите си веднага след първото голямо движение надолу, което прекъсва печелившата серия. Корелациите между различните класове активи също могат да бъдат ранно предупреждение за предстояща корекция.