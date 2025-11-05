Израелски министър нарече новия кмет на Ню Йорк „поддръжник на Хамас“

Това е критична повратна точка за град Ню Йорк

Министърът по въпросите на диаспората на Израел Амичай Чикли изразява съжаление от избирането на Зоран Мамдани за кмет на Ню Йорк, нарича го привърженик на „Хамас” и призовава нюйоркските евреи да се преместят в Израел, съобщава The Times of Israel.

„Градът, който някога е бил символ на световната свобода, предаде ключовете си на поддръжник на Хамас - на човек, чиито позиции не са далеч от тези на джихадистките фанатици, които преди 25 години убиха 3000 души от собствения си народ“, написа Чикли в X, позовавайки се на атентатите от 11 септември. „Това е критична повратна точка за град Ню Йорк“, допълва той. „Изборът, който Ню Йорк направи, разклаща самите основи на мястото, дало свобода и възможност за успех на безброй еврейски бежанци от края на XIX в. насам - място, което стана дом на най-голямата еврейска общност в света извън Израел.“

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי: "העיר שבעבר שימשה סמל לחירות העולמית, מסרה את מפתחותיה לידיו של תומך חמאס". pic.twitter.com/YMIkZxaqn3 — זירת החדשות (@ZiratNews) November 5, 2025

Чикли завършва изявлението си с думите, че приканва „евреите от Ню Йорк сериозно да обмислят да направят своя нов дом в Земята на Израел“.