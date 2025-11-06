Доставката на системата би представлявала ескалация срещу Съединените щати

Първият заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума Алексей Журавлев повдигна въпроса за възможността Русия да достави системи за крилати и балистични ракети с голям обсег, за да въоръжи въоръжените сили на Венецуела, осигурявайки на страната възпиращ фактор във време на високо напрежение със Съединените щати, съобщава Military Watch Magazine.

„Информацията за обемите и точните видове внос от Русия е класифицирана, така че американците може да бъдат изненадани“, заяви той, добавяйки: „Също така не виждам пречки за снабдяването на приятелска страна с нови разработки като „Орешник“ или, да речем, доказаните ракети „Калибър“; поне никакви международни задължения не ограничават Русия да прави това.“

Заместник-председателят направи това изявление, като потвърди доставките на нови системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег „Панцир“ и „БуК-М2“ за подобряване на възможностите на венецуелските военновъздушни сили.

Съединените щати продължиха месеци наред да струпват сили близо до Венецуела, като множество източници съобщават, че Вашингтон обмисля да предприеме атаки срещу страната с намерението да свали правителството ѝ. Въпреки че противовъздушните отбранителни способности на Венецуела се считат за най-силните в Латинска Америка, ограничената способност на страната да заплашва американски военни кораби, действащи на стотици километри разстояние, и пълната ѝ неспособност да заплашва цели на континенталната част на САЩ ограничават способността ѝ да възпира атака. Доставката на руски крилати или балистични ракетни системи с голям обсег би могла да промени играта и вероятно значително да повлияе на преценката на Вашингтон дали да атакува страната. Такива ракетни системи имат относително ниски разходи за снабдяване и експлоатация, особено в сравнение с алтернативи като усъвършенствани изтребители, което им позволява да осигурят асиметричен възпиращ ефект.

Балистичната ракетна система със среден обсег „Орешник“ беше изстреляна за първи път в бой на 21 ноември срещу украински цели, когато съществуването на програмата беше обявено за първи път на света. Руският президент Владимир Путин потвърди на 23 юни , че серийното производство е започнало. Системата използва множество хиперпрозорни планиращи апарати, за да заобиколи вражеските системи за противовъздушна отбрана, всеки от които може да бъде пренасочван независимо. Обхватът ѝ на поражение се оценява на 4000 километра, което ѝ позволява да поразява цели в голяма част от континенталната част на Съединените щати, ако САЩ се опитат да нанесат удари на венецуелска земя. Доставката на системата би представлявала ескалация срещу Съединените щати, безпрецедентна от времето на Кубинската ракетна криза, като разпространението на подобни балистични ракетни системи със стратегическо ниво е в силно противоречие с международните норми, въпреки законността си. Решението на Русия да достави ракети „Орешник“ на Беларус обаче показва, че износът не е напълно изключен.

По-малко известни алтернативи на „Орешник“, които биха могли да бъдат доставени по-бързо, включват системата за крилати ракети с наземно изстрелване 9M729 „Новатор“ и бреговата отбранителна система „Бастион“ , която разполага с противокорабни крилати ракети със среден обсег P-800. Първата има обсег от 2500 километра, достатъчен за поразяване на цели във Флорида. Въпреки че в предишни периоди на високо напрежение между Каракас и Вашингтон Русия е разполагала стратегически бомбардировачи Ту-160 за операции от венецуелски летища, оборудването на венецуелските въоръжени сили със способността да отвръщат самостоятелно както срещу цели на американския континент, така и срещу военни кораби на ВМС на САЩ в Карибите, потенциално би било много по-ефективно и би намалило тежестта върху руските въоръжени сили да защитават своя партньор по сигурността.