Най-старият и най-голям храм на маите е построен, за да изобразява космоса

Кръстовете или кръстовидните форми играят важна роля в дизайна на монумента на маите в югоизточно Мексико. Забелязан от самолет с помощта на оборудване за дистанционно наблюдение, обширният и древен комплекс на маите е бил скрит от погледа в продължение на хилядолетия от горите и полята, преди да стане публично достояние през 2020 г. Пет години по-късно археолозите разкриват още от тайните на монументалната структура, съобщава CNN

Изкуственото плато, направено от пръст, със свързващи го мостове, канали и коридори, е построено в югоизточно Мексико преди 3050 години и е използвано в продължение на около 300 години. Наречено Агуада Феникс, то представлява най-старият и най-голям архитектурен обект в района, обитаван от древната цивилизация на маите - по-голям от по-късните мезоамерикански градове като Тикал и Теотиуакан, макар и без характерните им каменни пирамиди.

Според ново изследване, публикувано в сряда в списание Science Advances, дизайнът на обекта е представял начина, по който общността си е представяла Вселената. Обектът включва кръстове с нарастващи размери, в чийто център има кръстовидна яма, съдържаща ценни ритуални артефакти.

"Това е нещо като модел на космоса или вселената. Те смятат, че по принцип вселената е подредена въз основа на този кръстовиден модел, а след това той е свързан с реда на времето", казва Такеши Иномата, професор по антропология в Университета на Аризона и водещ автор на изследването.

Археологическият обект е построен в началото на цивилизацията на маите, която достига своя разцвет между 400 и 900 г. от н.е., предимно в днешните Мексико и Гватемала. Това е време на развитие, в което се строят храмове, пътища, каменни пирамиди и други паметници и се развиват сложни системи за писане, математика и астрономия.

"Преди този обект няма съществени строежи. Наистина няма нищо археологическо; те дори не са използвали керамика", казва Иномата.

Екипът разкопава няколко ключови места на обекта, изследва ядра от почва и провежда допълнително LiDAR (Light Detection and Ranging) проучване на района. Техниката за дистанционно наблюдение, която може да създаде подробни модели на всеки терен, направи революция в археологията през последните години, разкривайки древни структури, покрити с растителност и дървета, особено в Централна Америка.