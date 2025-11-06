F-35 над Саудитска Арабия: решението на Пентагона бележи нов етап в американската оръжейна политика

F-35 преди това е бил предлаган на пазара само на съюзници от НАТО

Министерството на отбраната на САЩ одобри продажбата на до 48 изтребителя F-35A от пето поколение на Саудитска Арабия, след месеци дискусии на високо ниво в Пентагона, които оставиха решението на Белия дом дали да предложи изтребителите на държавата от Персийския залив. Решението беше взето преди посещението в Съединените щати на престолонаследника Мохамед бин Салман, който по време на предишни посещения в страната беше оценен от анализатори като изправен пред значителен натиск да увеличи обществените поръчки за отбрана от Съединените щати. Продажбата ще изисква допълнителни одобрения на ниво кабинет, одобрение от президента Доналд Тръмп и уведомяване на Конгреса, преди да се пристъпи към нея. Ако бъдат закупени, се очаква изтребителите да заменят флота от остарели щурмови самолети Tornado на Кралските саудитски военновъздушни сили и евентуално малкия им флот от Eurofighter, пише Military Watch Magazine.

F-35 преди това е бил предлаган на пазара само на съюзници от НАТО и малък брой развити икономики извън НАТО, като Южна Корея и Швейцария, като продажбата на Саудитска Арабия потенциално би отбелязала повратна точка в програмата, след което тя ще бъде предлагана на по-широк кръг от клиенти. Непотвърдени доклади показват, че администрацията на Тръмп е била положително настроена към одобряване на продажби на Мароко и Обединените арабски емирства, като промяна в политиката потенциално би позволила по-нататъшни продажби на потенциални клиенти като Индонезия и Тайланд. Разхлабването на ограниченията върху износа на F-35 може да бъде повлияно както от неблагоприятните тенденции, които в момента засягат американската икономика, което би направило десетки милиарди долари допълнителни експортни поръчки силно желано развитие. Очакваното въвеждане на изтребители F-47 от шесто поколение до средата на 30-те години на 20-ти век вероятно също ще направи базовите варианти на F-35 от пето поколение да изглеждат по-малко технологично чувствителни.

Саудитска Арабия отдавна има достъп до най-модерните военни самолети

на Съединените щати, като е една от само трите страни, закупили най-добрите изтребители на американските военновъздушни сили F-15 по време на Студената война, наред с Япония и Израел, преди да бъде първата в света, която се сдоби със силно модернизиран вариант на самолета от „поколение 4+“ - F-15SA, през 2010-те години. Доставката на F-35 може да гарантира, че страната няма да направи поръчки за конкурентния китайски изтребител от пето поколение J-35 , който има значително по-добри летателни характеристики, по-голям обсег и по-голям набор от сензори, като същевременно е по-евтин за закупуване. Президентът Тръмп преди това подчерта, че предлагането на съвременни въоръжения на държавите от Персийския залив е от решаващо значение за предотвратяване на навлизането на Китай или Русия на тези ключови пазари.

Въпреки че в началото на 2020-те години се наблюдаваше, че Рияд все повече балансира геополитическата си позиция между Западния блок и Китай, успехът на Съединените щати и техните стратегически партньори в свалянето на сирийското правителство през декември 2024 г. се счита за повратна точка в регионалния баланс на силите, който остави западното господство практически неоспоримо. Това може да е фактор за решението да се даде предимство на F-35 пред китайските алтернативи. Разхлабването на ограниченията за износ може да има особено пагубно въздействие върху европейските изтребителни програми, които успяха да постигнат продажби изключително в страни, на които по политически причини не е било позволено да закупят по-чувствителния F-35. Това може също да провали текущите усилия на Boeing за предлагане на допълнителни F-15 на Кралските саудитски военновъздушни сили.