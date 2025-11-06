Вселената няма да се разширява безкрайно – нова теория преобръща космическите представи

Разширяването на Вселената вече е преминало в състояние на забавено разширяване

От десетилетия астрономите вярват, че Вселената не само се разширява, но и го прави с все по-бързи темпове. Това ускорение се превърна в един от стълбовете на съвременната космология, приписван на мистериозна сила, известна като тъмна енергия, която изглежда все по-бързо разкъсва галактиките, пише The Times.

Ново изследване оспорва тази картина. То твърди, че разширяването на Вселената всъщност може да се забавя, а не да се ускорява. Ако резултатите се потвърдят, това може да означава, че един ден разширяването на Вселената ще спре и ще се обърне в обратна посока, като кулминацията ще бъде „голям срив“, който ще сложи край на космоса.

Изследването се фокусира върху „свръхнови тип Ia“ - експлодиращи звезди, които се използват като космически ориентири. Дълго време се смяташе, че тези взривове достигат една и съща максимална яркост, където и да се появят. Ако това беше вярно, яркостта им, гледана от Земята, би разкрила колко далеч са те.

Авторите твърдят, че свръхновите в по-младите галактики са малко по-слаби от тези в по-старите, вероятно защото по-младите галактики съдържат повече прах, който разсейва светлината. Това е от значение, тъй като наблюдението на много отдалечени галактики означава поглед назад във времето: на тяхната светлина са били необходими милиарди години, за да достигне до нас. Младите, далечни свръхнови, използвани за извод за ускорението, може би са били по-слаби в началото, а не непременно по-далечни.

Когато екипът коригира този „ефект на възрастта“, данните за свръхновите разказват друга история. Вместо за ускоряваща се Вселена, коригираните резултати съвпадат с друг, напълно независим показател за космическото разширение: барионните акустични осцилации или BAO - огромни, слаби пулсации в разпределението на галактиките,

Този комбиниран анализ показва, че разширяването на Вселената вече е преминало в състояние на забавено разширяване. Това означава, че тъмната енергия се променя и отслабва - резултат, който е в противоречие с т.нар. стандартен космологичен модел Lambda-CDM - водещата теория за развитието на Вселената, която предполага постоянна форма на тъмната енергия.

Това отваря вратата към идеята, че Вселената няма да се разширява безкрайно, което ще доведе до резултат, наречен „топлинна смърт“, при който цялата материя се разпръсква, което води до прекратяване на съществуването на химията, атомите и дори на времето в познатия ни вид. Вместо това може би космосът ще се свие в удивително плътна сингулярност - ядро от материя, което може да даде началото на нов Голям взрив.