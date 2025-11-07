Ройтерс: САЩ подкрепят ЕС да използва замразените руски активи за Украйна

Съединените щати изразяват пълна подкрепа за Европейския съюз в използването на замразени руски активи като инструмент за подпомагане на Украйна и за прекратяване на войната с Русия, съобщи анонимен американски източник пред Ройтерс.

Европейската комисия предложи план, който би позволил на правителствата на ЕС да използват до 185 милиарда евро – по-голямата част от общо 210 милиарда евро руски суверенни активи, замразени в Европа, без те да бъдат официално конфискувани. Източникът уточни, че Вашингтон „напълно подкрепя ЕС и стъпките, които предприемат в момента, за да могат да използват тези активи като инструмент“.

След като руски войски навлязоха в Украйна през 2022 г., САЩ и съюзниците им замразиха около 300 милиарда долара руски суверенни активи, включително трансакции с руската централна банка и финансово министерство. Европейското предложение обаче се забавя заради опасения, идващи от Белгия, където се съхраняват повечето от тези активи.

В петък германските власти изразиха мнение, че наблюденията на дронове над летища и военни бази в Белгия могат да бъдат сигнал от Москва да не се пипат замразените активи. Кремъл отрече връзка с инцидентите и предупреди за „болезнен отговор“, ако активите бъдат използвани.

В рамките на продължаващия натиск върху Русия президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи в края на октомври санкции на двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“. Този ход е част от безпрецедентния набор от икономически санкции, целящ да принуди Кремъл към мирно споразумение с Украйна. Американските власти продължават да следят ефектите от действията на „Роснефт“ и „Лукойл“ и „има още неща, които бихме могли да направим, за да се увеличи натискът“, допълва източникът на Ройтерс.