Gunvor оттегля офертата си за руската Лукойл, след като САЩ я наричат „марионетка на Кремъл“

Швейцарската търговска къща, която предложи да купи международните активи на руския петролен гигант, нарече обвинението „фундаментално погрешно“.

Швейцарската търговска къща Gunvor заяви в четвъртък, че оттегля предложението си за закупуване на международните активи на най-голямата частна петролна компания в Русия, след като САЩ заявиха, че „никога“ няма да одобрят сделката, пише европейското издание на Politico.

„Президентът Доналд Тръмп ясно заяви, че войната трябва да приключи незабавно“, пише в официалния акаунт на Министерството на финансите на САЩ в X. „Докато руският президент Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, Gunvor, никога няма да получи лиценз за дейност и печалба.“

President Trump has been clear that the war must end immediately. As long as Putin continues the senseless killings, the Kremlin’s puppet, Gunvor, will never get a license to operate and profit. — Treasury Department (@USTreasury) November 6, 2025

„Изявлението на Министерството на финансите е фундаментално дезинформирано и невярно“, каза говорителят на компанията Gunvor Сет Пиетрас пред Politico. „Междувременно Gunvor оттегля предложението си за международните активи на „Лукойл.“

Остроумните коментари идват, след като миналата седмица Лукойл заяви, че е приела предложението на мултинационалната търговска къща да купи международния ѝ бизнес, след като Тръмп обяви санкции срещу енергийната компания. Лукойл заяви, че Министерството на финансите на САЩ трябва да одобри сделката, преди компанията да бъде официално включена в черния списък на 21 ноември.

В Европа, холдингите на Лукойл включват две рафинерии в България и Румъния , 45% дял в холандско съоръжение за преработка на гориво и около 2000 бензиностанции.

Gunvor е съоснована от шведския милиардер Торбьорн Торнквист и Генадий Тимченко, един от най-близките съюзници на Путин, през 2000 г. и някога е била най-големият износител на московски петрол в световен мащаб.

През 2014 г., дни преди САЩ да наложат санкции на бившия съсобственик на Gunvor след анексирането на Крим от Русия, Тимченко продаде своя 43,6-процентен дял в търговската къща.

Оттогава търговската къща се дистанцира от Русия.

„Gunvor е и винаги е била открита и прозрачна относно собствеността и бизнеса си и повече от десетилетие активно се дистанцира от руската търговия, продава руските си активи и публично осъжда войната в Украйна“, каза Пиетрас.

„Приветстваме възможността да гарантираме, че това очевидно недоразумение ще бъде коригирано.“