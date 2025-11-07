Космически тримаран или плаващ ракетоносец: Странен кораб в в китайска корабостроителница държи света в напрежение

Мистериозен кораб с корпус от тримаран, строящ се в китайската корабостроителница в Гуанджоу, най-вероятно изглежда е огромен военноморски дрон, пише The National instrest.

Корабостроителницата Хуанпу в Гуанджоу, Китай , е дом на странно изглеждащ кораб, който за първи път е бил заснет от надземни спътници. Този кораб е дълъг около 65 метра и в момента е в процес на изграждане. Корабът прилича на нещо от научнофантастичен филм. Има корпус тип тримаран - един основен корпус плюс два аутригера - и вероятно е полупотопяем, а не конвенционален надводен кораб.

Според търговското издание Defence Blog, този нов китайски кораб има дълъг и строен корпус с висока надстройка, а работната площадка е необичайно покрита с брезент. Освен това се смята, че плавателният съд е без екипаж или с минимален екипаж, предвид ограниченото пространство за традиционните помещения за екипажа и минималистичната надстройка.

Едно от предположенията е, че това е безпилотен арсенал; ракетоносец, който разполага с голям брой клетки за вертикална система за изстрелване (VLS) за крилати ракети с голям обсег или подобни оръжия. Ако случаят е такъв, тогава този кораб може да разчита на външно насочване/линкове за данни, а не на собствения си по-голям радар/сензорен комплекс.

Въпреки че нищо от това не е потвърдено, множество реномирани издания за отбрана, включително Naval News, съобщиха за тази история. И тя е в съответствие с цялостната китайска стратегическа доктрина.

Например, Китай е силно заинтересован от разработването на способности за роене , които могат да преодолеят отбраната на военните кораби, принадлежащи на ВМС на Съединените щати. Като разполага с ракетоносен кораб, който е по-малък и следователно по-труден за откриване – потенциално автономен кораб – Китай би могъл значително да увеличи броя на ударните възли, разпръснати по морето.

За съжаление, американците не са подготвени за тази възможност. И дори ако Пентагонът беше подготвен, ВМС на САЩ почти не са разработили системи за борба с дронове. Така че, пилотираните американски военни кораби биха били силно податливи на атаките, които тези плаващи безпилотни платформи с дронове биха могли да отправят към ВМС.

Като се има предвид наличната информация в някои от водещите световни издания за отбрана, заедно с вече известното за китайските инвестиции в морски дронове, както и ангажимента им за изграждане на ударни способности в различни области, е вероятно Пекин да строи експериментален кораб с тримаран, полупотопяеми характеристики, описани в множество есета. Честно казано, това е стелт ракетен носител и след като бъде завършен, ще бъде истински проблем за Чичо Сам.

Макар че това вероятно е доказателство за концепцията за Китай, Военноморските сили на Народноосвободителната армия (PLAN) силно клонят към тези системи. И това е така, защото те трябва да предотвратят разполагането на ВМС на Съединените щати в региони, които силите на Пекин желаят (особено Тайван, но също и на места като Южнокитайско и Източнокитайско море). Тези безпилотни ракетни платформи ще бъдат ключови за спиране на проекцията на мощ на ВМС на САЩ в тези оспорвани региони.

Автор: Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за националната сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times, National Review , The American Spectator, MSN и Asia Times . Книгите му включват „ Winning Space: How America Remains a Superpower“, „Biohacked: China's Race to Control Life “ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“. Най-новата му книга „ A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine“ е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.