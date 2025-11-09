Илон Мъск разширява производството на електромобили и роботи (Инфографика)

План за приходи от 1 трилион долара

Илон Мъск, вече най-богатият човек в света, може да получи до 1 трилион долара в акции през следващите десет години, тъй като инвеститорите подкрепиха плана му за разширяване на производителя на електрически превозни средства.

Ключови оперативни етапи за достигане на рекордното изплащане включват получаване на 10 милиона абонамента за автономни превозни средства, създаване на мрежа от един милион роботизирани таксита в САЩ и доставка на един милион хуманоидни робота Optimus. Те също така зависят от силния ръст на приходите на Tesla и макар някои инвеститори да смятат, че това е скъпа сделка, се надяват, че целите, поставени в пакета, ще гарантират, че акционерите също ще бъдат добре възнаградени.