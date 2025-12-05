Lockheed Martin: Космосът се превръща в основна арена на бъдещата война

Директор на Lockheed Martin заяви, че Космосът ще бъде основна арена на бъдещите военни действия, на срещата на върха за изкуствен интелект (AI+ Space Summit) на Special Competitive Studies Project днес. Естествено, Lockheed с готовност ще се заеме с изграждането на тази „тъкан“ – срещу солидна сума, платена от американските граждани“, пише Responsible Statecraft.

Вярвам, че космосът ще бъде нишката, която ще обединява всички компоненти на бойното поле“, каза Ерик Смит от Lockheed Martin по време на панела „Космически технологии за бойното поле“.“

Смятайки космоса за военно „възвишение“, Смит го описва като средство за събиране на разузнавателна информация и дори за предприемане на „действия“ във военен контекст.

„Правителството трябва да мисли за космоса като за най-висша точка, но с всички традиционни предимства на военната висота“, каза той. „Космосът трябва да се разглежда като слой, в който се събират огромни количества данни, генерират се приложими разузнавателни данни и... където е уместно, директно се предприемат действия.“

Смит заяви, че министърът на отбраната наскоро е доставил транш от сателити, които са изстреляни в космоса , за да служат като част от Разширената космическа архитектура за бойни действия (PWSA) на Агенцията за развитие на космическите сили на САЩ - обширна сателитна мрежа, която се изгражда, а целта ѝ е да осигури безброй бойни възможности, включително събиране и предаване на подходящи данни и комуникации по време на война, но също така и военна подкрепа за насочване на американските сили в бойните зони.

Може би е по-подходящо в този контекст да наречем космоса това, което е – още една граница за старомодна „златна треска“ в индустрията. Ако сесиите на AI+ Space Summit са някакъв показател, където представители на индустрията представиха своите космически ориентирани устройства – включително сателити, автономни агенти и дори роботизирани платформи – като първостепенни за конкурентоспособността на САЩ в тази област, военно-индустриалният комплекс се е насочил към звездите.