Турция удължава вноса на руски газ

Планирайки инвестиции от САЩ

Турция удължи изтичащите си договори за внос на руски газ с една година, тъй като планира инвестиции в инфраструктура от САЩ като част от усилията за намаляване на зависимостта от руска енергия, заяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Reuters.

Турция е последният голям пазар на природен газ за Русия в Европа след години на свързани с войната западни санкции срещу Москва. Страната внася общо 22 милиарда кубически метра газ по договорите с „Газпром”, които изтичат в края на годината, което представлява по-малко от 40% от общия газов микс на Турция, в сравнение с над 50% през 2018 г.

Руският газ се доставя по газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“ по многогодишни договори, считано съответно от февруари 2003 г. и януари 2020 г.

Турският държавен вносител на газ „Боташ” подписа отделно серия от дългосрочни договори за втечнен природен газ (LNG), голяма част от който е от Съединените щати, възползвайки се от големите световни доставки на LNG през следващите няколко години.

Инвестиции в производството на газ в САЩ

Министърът заяви, че Турция планира да инвестира и в американски съоръжения за производство на газ, за ​​да се предпази от потенциално увеличение на цените на 1500 товара втечнен природен газ, които е съгласна да купи от САЩ през следващите 15 години.

САЩ станаха четвъртият по големина доставчик на газ за Турция тази година с 5,5 милиарда кубически метра.

Повечето от сделките за втечнен природен газ (LNG) на САЩ бяха сключени малко преди посещението на президента Тайип Ердоган в Белия дом през септември, където президентът на САЩ Доналд Тръмп го помоли да спре да купува петрол от Русия, най-големият доставчик на Турция от 2022 г. насам.

Русия е доставила около половината от вноса на суров петрол в Турция от януари до септември тази година, но турските рафинерии рязко са намалили вноса през ноември, показват данни на Kpler.

Частни компании се занимават с вноса на петрол и петролни продукти в Турция, но Байрактар ​​заяви, че е вероятно те да се съобразят с намаленията, тъй като са го правили през 2016-2017 г. в съответствие със санкциите срещу Иран.

Ирански газови преговори и туркменски доставки

Турция също така води преговори с Иран за договор за внос на газ от 10 милиарда кубически метра, който изтича през юли следващата година, с цел увеличаване на доставките на газ от Туркменистан, каза Байрактар.

Турция подписа едногодишен договор за доставка на газ от 1,3 милиарда кубически метра с Туркменистан тази година, като доставя газа през Иран.

Отделно, Турция планира да добави още две плаващи съоръжения за съхранение и регазификация (FSRU) през следващите няколко години, за да увеличи капацитета си за прием на втечнен природен газ (LNG), с потенциал да ги отдаде под наем по-късно на Мароко и други страни, каза министърът.

В момента Турция разполага с три FSRU и два наземни терминала за газификация на втечнен природен газ (LNG) с общ капацитет от 50 милиарда кубически метра.