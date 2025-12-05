Как вулканично изригване отключва вратите на Европа за най-тежката пандемия в историята

Пандемията достига своя връх между 1347 и 1353 г.

За Черната чума се знае почти всичко. Че е била най-тежката пандемия в историята (някои поставят на първо място грипа от 1918 г.). Че в Европа е достигнала първо пристанищните градове на Средиземноморието. Че е дошла с кораби, натоварени с зърно, но и с плъхове и бълхи, преносители на причиняващата я бактерия Yersinia pestis. Че корабите са дошли от пристанищата на Черно и Азовско море, изходни точки от степите на Централна Азия. И че генетиката сочи, че смъртоносният щам е възникнал от диви гризачи по склоновете на планината Тиен Шан, в днешния Киргизстан. Но защо е избухнала през 1347 г.? Защо не през 1348, 1350 или 10 години по-късно? Отговорът е записан в някои борове в Пиренеите, пише El País.

Изследователи от Кеймбриджския университет и Института „Лайбниц“ за история и култура на Източна Европа смятат, че са открили не произхода на бубонната чума, която се е появила в Централна Азия, а причината, поради която тя е поразила Европа толкова силно и защо го е направила точно тогава. Пандемията достига своя връх между 1347 и 1353 г., седем години, през които умират между 80 и 200 милиона души и тя променя завинаги европейската история.

Началото на всичко е открито в няколко борове в централната част на Пиренеите. Те растат само през лятото, а интензивността или слабостта на този растеж се вижда в годишните кръгове на стволовете им. Учените са установили, че растежът е спрял поне през три последователни лета, започвайки от 1345 г. Раул Санчес от Университета Пабло де Олавиде се занимава с дендроклиматология.

Какво е причинило това охлаждане?

Разглеждайки историческите записи, те са намерили препратки на японски, китайски, немски и английски за продължително затъмняване на небето. След като отхвърлили хипотезата за слънчева аномалия, в ледените ядра открили следи от няколко вулканични изригвания точно в годините преди началото на пандемията, което съвпада с атрофията на годишните кръгове на дърветата. По-конкретно, неизвестен вулкан изригнал през лятото на 1345 г. Това изригване изхвърля в атмосферата 14 милиона тона сулфиди. За сравнение, изригването на Пинатубо (Филипини) през 1991 г. изхвърли шест милиона и предизвика средно глобално понижение на температурата с 1,5º. В годините непосредствено преди и след основното изригване има още три изригвания в северното полукълбо, макар и с по-малък магнитуд.

Европейското земеделие не може да издържи три толкова студени години. Има записи, които показват, че производството на грозде за вино е било загубено в по-голямата част от Южна Европа. Най-лошото се отразява на неуспешните реколти от зърно и без пшеница или ечемик настъпи глад, особено в градовете. По това време Северна Италия е сред най-урбанизираните региони.

Хана Баркър е историк в Аризонския държавен университет. Като експерт по търговските отношения между средновековна Европа и Централна Азия, тя е съгласна с авторите:

„В периода преди Черната смърт, от есента на 1343 г. до пролетта на 1347 г., възниква конфликт между италианските търговци (генуезци и венецианци) и монголския владетел на Златната орда (Янибек Хан) за това кой трябва да контролира пристанищата на Черно море“, казва Баркър, която не е участвала в проучването. „Конфликтът приключи през пролетта на 1347 г. поради комбинацията от глад (натиск върху италианците да възобновят търговията с зърно на всяка цена) и чума (натиск върху монголите да прекратят борбата и да се съсредоточат върху други приоритети). Важният принос на тази нова статия е да обясни защо натискът на глада върху италианците е бил толкова силен през 1347 г., за разлика от всяка друга година“, каза тя.