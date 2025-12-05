Путин: Готови сме да продължим с непрекъснатите доставки на гориво за Индия

Разговорите с индийските колеги и срещата с Моди са били полезни

Русия остава надежден доставчик на енергийни ресурси и всичко необходимо за развитието на енергийния сектор в Индия. Готови сме да продължим да осигуряваме непрекъснати доставки на гориво за бързоразвиващата се икономика на Индия. Това каза руският президент Владимир Путин пред министър-председателя Нарендра Моди по време на посещението си в Ню Делхи, съобщава Reuters.

Путин заяви, че разговорите с индийските колеги и срещата с Моди са били полезни.

Той добави, че са били подписани многобройни споразумения, насочени към засилване на сътрудничеството с Индия.

Russian President Vladimir Putin arrived in New Delhi on Thursday evening for a two-day state visit to India. Prime Minister Narendra Modi set aside protocol to welcome him at the Palam airport.



After landing, the leaders will depart for PM Modi’s residence for dinner. The… pic.twitter.com/50fNmTQurd — The Tatva (@thetatvaindia) December 4, 2025

Русия и Индия се споразумяха да развиват сътрудничество

по въпросите на изменението на климата в рамките на Г-20, БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Това се казва в съвместно изявление, публикувано на уебсайта на Кремъл.

„Страните се споразумяха да продължат сътрудничеството си в рамките на Г-20, БРИКС и ШОС по ключови въпроси, свързани с изменението на климата“, се отбелязва в документа. По-специално, страните подкрепиха сътрудничеството в тази област в рамките на БРИКС по време на индийското председателство през 2026 г. Те приветстваха резултатите от координираната работа в рамките на Контактната група на БРИКС по климата и устойчивото развитие, включително стартирането на Платформата за климатични изследвания на БРИКС и Лабораторията на БРИКС по търговия, изменение на климата и устойчиво развитие.

Москва и Ню Делхи също отбелязаха значението на усилията за постигане на целите на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение.

„Страните се споразумяха да засилят двустранния диалог относно прилагането на член 6 от Парижкото споразумение, разработването на нисковъглеродни технологии и използването на инструменти за устойчиво финансиране“, се казва в изявлението.