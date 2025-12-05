Путин: Готови сме да продължим с непрекъснатите доставки на гориво за Индия

Русия остава надежден доставчик на енергийни ресурси и всичко необходимо за развитието на енергийния сектор в Индия. Готови сме да продължим да осигуряваме непрекъснати доставки на гориво за бързоразвиващата се икономика на Индия. Това каза руският президент Владимир Путин пред министър-председателя Нарендра Моди по време на посещението си в Ню Делхи, съобщава Reuters.
Путин заяви, че разговорите с индийските колеги и срещата с Моди са били полезни.
Той добави, че са били подписани многобройни споразумения, насочени към засилване на сътрудничеството с Индия.
Russian President Vladimir Putin arrived in New Delhi on Thursday evening for a two-day state visit to India. Prime Minister Narendra Modi set aside protocol to welcome him at the Palam airport.— The Tatva (@thetatvaindia) December 4, 2025
After landing, the leaders will depart for PM Modi’s residence for dinner. The… pic.twitter.com/50fNmTQurd
Русия и Индия се споразумяха да развиват сътрудничество
по въпросите на изменението на климата в рамките на Г-20, БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Това се казва в съвместно изявление, публикувано на уебсайта на Кремъл.
„Страните се споразумяха да продължат сътрудничеството си в рамките на Г-20, БРИКС и ШОС по ключови въпроси, свързани с изменението на климата“, се отбелязва в документа. По-специално, страните подкрепиха сътрудничеството в тази област в рамките на БРИКС по време на индийското председателство през 2026 г. Те приветстваха резултатите от координираната работа в рамките на Контактната група на БРИКС по климата и устойчивото развитие, включително стартирането на Платформата за климатични изследвания на БРИКС и Лабораторията на БРИКС по търговия, изменение на климата и устойчиво развитие.
Москва и Ню Делхи също отбелязаха значението на усилията за постигане на целите на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение.
„Страните се споразумяха да засилят двустранния диалог относно прилагането на член 6 от Парижкото споразумение, разработването на нисковъглеродни технологии и използването на инструменти за устойчиво финансиране“, се казва в изявлението.