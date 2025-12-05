Добри новини през следващите седмици: Ванс заинтригува с изявление относно войната в Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изрази надежда, че през следващите няколко седмици ще има „добри новини“ относно края на войната на Русия срещу Украйна, съобщава NBC News.

По време на интервюто репортери го попитаха от какво е най-разочарован като вицепрезидент на Съединените щати. В отговор Ванс каза, че все още не е успял да сключи споразумение с Русия, което да сложи край на войната срещу Украйна.

„О, хора. Вижте, руско-украинските отношения са източник на постоянно разочарование, мисля, за целия Белия дом“, каза вицепрезидентът.

Той отбеляза, че Белият дом наистина е смятал, а самият президент на САЩ Доналд Тръмп е заявявал многократно, че това ще бъде най-лесната за разрешаване война.

„И ако вие, знаете ли, кажете, че мирът в Близкия изток е по-лесен за постигане от мира в Източна Европа, бих казал, че сте луди“, добави Ванс.

В същото време, длъжностното лице остава оптимистично настроено и очаква „добри новини“ през следващите седмици. Той подчерта, че ситуацията все още не е на финалната права, но има напредък.

„Наистина мисля, че постигнахме голям напредък, но все още не сме стигнали съвсем до целта. Има надежда и се надяваме, че ще има добри новини на този фронт през следващите няколко седмици“, заключи Джей Ди Ванс.

Мирен план на САЩ

През ноември Съединените щати представиха нов мирен план за прекратяване на войната в Украйна. Първоначалният вариант имаше 28 точки, но те бяха много благоприятни за Москва. Поради тази причина документът в момента се финализира.

По-специално, на 23 и 30 ноември делегации на Украйна и Съединените щати работиха по документа в Маями и Флорида. На 2 декември специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер пристигнаха в Москва, за да се срещнат с лидера на Кремъл Владимир Путин.

След срещата, която продължи 5 часа, помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че компромис все още не е постигнат, но страните са готови да работят по-нататък.

Западните медии възприеха думите на Ушаков като отхвърляне от страна на Кремъл на настоящия мирен план на САЩ. Въпреки че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков започна да твърди на следващия ден, че това не е така.

Няколко дни по-късно Путин обяви, че е отхвърлил някои от мирните предложения на САЩ, заявявайки, че документът вече има 27 точки и е разделен на 4 пакета. Въпреки че, както е известно, след консултации с Украйна документът беше намален до 20 точки.

Според NYT, един от „пакетите“ се отнася до украинския суверенитет, а именно ограничаване на размера на украинските въоръжени сили и обхвата на ракетите. Останалите се отнасят до териториални отстъпки, следвоенно икономическо сътрудничество между Съединените щати и Русия и по-широки въпроси, свързани с европейската сигурност.

Заслужава да се добави, че делегациите на САЩ и Украйна сега трябва да се срещнат отново във Флорида. Беше обявено, че срещата ще се проведе на 4 декември, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски призна, че срещата може да се проведе на 5 декември. Той заяви, че задачата на страната му е да получи пълна информация за казаното в Москва.

Съветникът на президента на Украйна Александър Бевз също говори за тези преговори. Той заяви, че украинската делегация ще обсъди модифицираната версия на американския мирен план, подготвен в Женева . След това решението ще бъде взето от президента на Украйна.