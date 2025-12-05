60 000 пингвина умряха край бреговете на Южна Африка

Още по темата: Пингвин измина 3000 км до Нова Зеландия 12.11.2021 15:39

Повече от 60 000 африкански пингвина са умрели от глад в големи колонии край бреговете на Южна Африка. Основната причина е недостигът на сардини поради изменението на климата и прекомерния риболов, съобщава The Guardian.

Между 2004 и 2012 г. броят на пингвините на островите Дасен и Робен е намалял с 95%. Д-р Ричард Шърли от Университета в Ексетър отбелязва, че тази тенденция се наблюдава в целия им ареал.

Птиците са особено уязвими по време на линеенето си, което продължава около три седмици. Както обясни Шърли, без достатъчно мастни запаси преди този период, пингвините вероятно умират в морето.

Изследванията показват, че запасите от сардини намаляват почти ежегодно от 2004 г. насам. Това се дължи на променящите се температури на водата и увеличения риболов.

Според д-р Азвианеви Махадо , забраната за риболов с мрежа гъргър в големи колонии би трябвало да помогне на пингвините. Професор Лориен Пичегру обаче смята ситуацията за тревожна и изискваща спешни действия.