Орбан получи от Тръмп освобождаване от санкции за руските доставки на петрол и газ

Унгария ще продължи да получава руски петрол по петролопровода „Дружба“. САЩ направиха изключения от санкциите. Думите на Орбан са цитирани от Magyar Nemzet.

На пресконференция след срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп Орбан заяви, че във Вашингтон са се провели и разговори на министерско ниво. Там са били обсъдени всички въпроси, които са били „важни от гледна точка на Унгария“.

Той добави, че Унгария е получила пълно освобождаване от санкции за доставки през газопровода „Турски поток“ и нефтопровода „Дружба“.

Според премиера е постигнато споразумение и в областта на ядрената енергетика, сега американската компания Westinghouse ще се присъедини към унгарски ядрени проекти, което не се е случвало досега.

Орбан подчерта, че „американската страна е заинтересована от икономическата стабилност на Унгария“, поради което е създадена нова система за американо-унгарско сътрудничество.

Заслужава да се отбележи, че решението на Тръмп е доста спорно, тъй като преди това той остро критикува европейските страни , че продължават да купуват петрол и газ от Русия, „докато са във война с нея“.