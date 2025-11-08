Орбан получи от Тръмп освобождаване от санкции за руските доставки на петрол и газ

Автор: Труд онлайн
Свят
Виктор Орбан
Виктор Орбан

Унгария ще продължи да получава руски петрол по петролопровода „Дружба“. САЩ направиха изключения от санкциите. Думите на Орбан са цитирани от Magyar Nemzet.

На пресконференция след срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп Орбан заяви, че във Вашингтон са се провели и разговори на министерско ниво. Там са били обсъдени всички въпроси, които са били „важни от гледна точка на Унгария“.

Той добави, че Унгария е получила пълно освобождаване от санкции за доставки през газопровода „Турски поток“ и нефтопровода „Дружба“.

Според премиера е постигнато споразумение и в областта на ядрената енергетика, сега американската компания Westinghouse ще се присъедини към унгарски ядрени проекти, което не се е случвало досега.

Орбан подчерта, че „американската страна е заинтересована от икономическата стабилност на Унгария“, поради което е създадена нова система за американо-унгарско сътрудничество.

Заслужава да се отбележи, че решението на Тръмп е доста спорно, тъй като преди това той остро критикува европейските страни , че продължават да купуват петрол и газ от Русия, „докато са във война с нея“.

Още от (Свят)

Най-четени

Мнения