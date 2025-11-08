НАТО започна мащабни учения за борба с подводници. Ученията се провеждат в Балтийско море и ще продължат до 14 ноември, предават руски медии.

Маневрите, наречени "Мерлин“, ще бъдат водени от шведския флот по шведското крайбрежие и териториалните води.

Шведските въоръжени сили заявиха, че неравното морско дъно създава множество скривалища за подводници. Те обявиха, че шведският флот е разработил техники за борба с подводниците, адаптирани към условията на Балтийско море.

В ученията ще участват кораби от Постоянната морска група 1 на НАТО, шведски корвети, фрегати, спомагателни кораби, подводници от шведския и германския флот и хеликоптери.

Тези учения се провеждат за втора поредна година и, считано от есента на 2026 г., ще се превърнат в постоянно учение на НАТО.

През последните години Русия отбеляза безпрецедентна активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си, наричайки това "възпиране на руската агресия“. Кремъл подчертава, че Москва не представлява заплаха за никого, но няма да игнорира действия, които са потенциално опасни за нейните интереси.