Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ е заподозряна в събиране на военно разузнаване за Русия

Германският парламент проведе специално заседание, за да анализира дали членове на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) умишлено са предприели действия в интерес на Русия, пише Newsweek.

Томас Рьовекамп, председател на Комисията по отбрана на Бундестага и член на ХДС, заяви, че депутатите от AfD са представили „систематично свързани и изключително подробни“ въпроси относно възможностите на армията (Бундесвера) и „пропуските в бойната готовност“.

Обхватът и нивото на детайлност, каза той, „не могат да бъдат обяснени с легитимен интерес от парламентарен контрол върху правителството“.

Рьовекамп предположи, че усилията изглеждат като „целенасочено и систематично събиране на военно разузнавателна информация от Министерството на отбраната и Бундесвера“.

Дебатът беше иницииран от депутати от Социалдемократическата партия (ГСДП) и консервативния блок ХДС/ХСС, които поискаха обяснения от ръководството на AfD, след като популистката партия проведе серия от необичайно подробни парламентарни разследвания за състоянието на системите за отбрана и киберсигурност на страната, според репортаж на Der Spiegel.

Георг Майер, министърът на вътрешните работи на германската провинция Тюрингия, заяви преди това, че неговото министерство е забелязало подобни разследвания на AfD в провинциалния парламент, фокусирани върху транспорта, енергетиката и цифровата инфраструктура.

Той предположи, че партията може би „действа по нареждане на Кремъл“ с разследванията си.

Според Der Spiegel, германското Министерство на отбраната, под ръководството на Борис Писториус, също е заключило, че тези действия изглеждат координирани.

Анкетите на AfD изглеждат като „списъци с конкретни въпроси от Москва“

Длъжностните лица смятат, че моделът на разследванията наподобява „списъци с конкретни въпроси от Москва“, предназначени да идентифицират уязвимости във военната и гражданската инфраструктура на Германия.

Един пример, цитиран от Der Spiegel, е свързан с „незначително разследване“ с номер 21/2409, в което депутати от AfD поискаха да разберат колко центрове за данни попадат под юрисдикцията на Министерството на вътрешните работи, как работят резервните мрежи за захранване и дали могат да работят по време на криза.

Подобни въпроси бяха изпратени до министерствата на отбраната, транспорта, финансите и цифровата трансформация.

Лидерът на парламента на Християндемократите Йенс Шпан предупреди, че ако съпредседателят на AfD Алис Вайдел не изясни произхода на тези разследвания, тя „ще стане съучастник в евентуално предателство“.

Представители на AfD отрекоха обвиненията, заявявайки, че въпросите им са имали за цел само да „разкрият недостатъците на правителството“ и че всички отговори на тях са достъпни за обществеността.

„Дер Шпигел“ припомни също, че през 2021 г. китайската разузнавателна служба се е опитала да използва парламентарния механизъм за разследване на „Алтернатива за Германия“ за свои собствени цели.

Според изданието, агент на Министерството на държавната сигурност на Китай е убедил посредници да изпратят въпрос за Хонконг, за да „окаже натиск върху германското правителство“.