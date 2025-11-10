Китайският J-15T срещу американския Super Hornet – стратегическа надпревара за военноморско превъзходство

F-18E е разработен по време на съкращения на бюджета след Студената война

През ноември 2024 г. кадри, публикувани от китайските държавни медии, разкриха , че е въведено в експлоатация ново поколение палубни изтребители J-15 със значително подобрени възможности - J-15B, което представлява забележително подобрение в мощността на палубните въздушни крила на страната. Това беше последвано от представянето на J-15T в активна служба през септември, който е вариант на дизайна, модифициран за първия китайски суперносач „ Фуджиан“ и направен съвместим със системата за електромагнитно катапултно изстрелване на кораба, за да позволи излитания със значително по-големи количества гориво и оръжие. След въвеждането на „ Фуджиан“ в активна служба на 5 ноември се очаква J-15T да продължи да служи като гръбнак на неговото въздушно крило, наред с изтребителя от пето поколение J-35 , като двата самолета запазват силно допълващи се възможности, пише Military Watch Magazine.

Сдвояването на J-15 и J-35 отразява това между F-18E/F Super Hornet и петото поколение F-35C Lightning II на собствените суперносачи на ВМС на САЩ, въпреки че новите самолетоносачи клас Gerald Ford на службата все още нямат съвместимост с F-35 и разчитат единствено на по-стария F-18. Тъй като J-15T и F-18E/F имат до голяма степен сравними роли като работни коне на съответните си въздушни крила, сравнението на техните възможности дава значителна представа за възможностите на Фудзиен и конкурентните американски самолетоносачи. Двата изтребителя имат коренно различен произход, като J-15 е производно на съветския дизайн на Су-27 Flanker , който Китай е значително подобрил, за да осигури отчетливо превъзходство над руските производни на Flanker днес. Докато ВМС на САЩ обмисляха разработването на вариант на палубен самолет на прекия конкурент на Су-27, F-15, високите разходи на самолета го накараха да предпочете много по-лекия и консервативен F-18.

Както J-15T, така и F-18E/F Block 3 използват широко технологии, разработени за съответните програми на техните страни за изтребители от пето поколение, и използват висококачествени композитни материали за по-леки и по-издръжливи корпуси, като същевременно използват по-модерни радари с AESA. По-голямата част от F-18 обаче продължават да разчитат на механично сканирани радари с антенна решетка, които се считат за остарели, като усилията за привеждане на по-голяма част от флота до стандарта Block 3 с модерна авионика остават бавни. В сравнение с F-15, и още повече с J-15, F-18E страда от значително по-лошо съотношение тяга/тегло и от носенето на много по-малък радар, което ограничава неговата ситуационна осведоменост. Неговият радар AN/APG-79 е приблизително наполовина по-малък от този на J-15T, което е значителен недостатък, като се има предвид сравнителната сложност на радарните технологии на двете страни.

J-15T не само наследява големия радар и високите летателни характеристики на Су-27, но също така има особено дълъг обсег, далеч надвишаващ този на всеки западен тип изтребител. Това е особено предимство за палубен изтребител. F-18E/F, за разлика от него, има обсег, значително по-кратък от този на F-15, и още повече от F-14, който беше изведен от експлоатация през 2006 г., като ограничената му издръжливост отдавна се смяташе за водещ недостатък на конструкцията. Плановете за интегриране на потвърдени горивни резервоари в изтребителите, за да се удължи леко обсегът им, бяха отменени в края на 2021 г. поради недостиг на бюджет. Super Hornet също така е ограничен до работа с по-ниски скорости и оперативни височини, което може да ограничи обсега на редица типове ракети.

F-18E е разработен по време на съкращения на бюджета след Студената война, предоставяйки икономична алтернатива на F-14 и отменения A-12 със значително по-ниски нужди от поддръжка и разходи за поддръжка. J-15, за разлика от него, е производно на скъп високопроизводителен изтребител за превъзходство във въздуха, разработен в ерата на конкуренцията между великите сили, като програмата е дала приоритет на максимизирането на производителността. Възможностите на китайския изтребител са значително предимство за въздушното крило на Фудзиен и го поставят в съвсем различна лига от другите бойни самолети от четвърто поколение, базирани на палуби, действащи по целия свят. Докато първоначално се очакваше F-18E/F да бъде заменен от F-35C и в крайна сметка от изтребителя от шесто поколение F/A-XX , не само значителните забавяния на изтребителя F-35 принудиха ВМС да разширят поръчките за F-18 с няколкостотин изтребителя, удължавайки производството с повече от десетилетие, но и големите съкращения, направени на F/A-XX, означават, че въоръжените сили може да бъдат принудени да разчитат на старите самолети от четвърто поколение за значително по-дълго време. Китай, за разлика от това, изглежда е готов да изпревари Съединените щати с няколко години в разработването на първия в света изтребител от шесто поколение, което се очаква допълнително да разшири разликата между китайските и американските палубни въздушни крила.