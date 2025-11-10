От вино до шпионаж: историята на човека зад Blue Nun и съветските тайни

Сихел публикува мемоари през 2016 г.

През 80-те години Blue Nun — „виното, което пасва на всичко“ — беше толкова разпространено, колкото са днес Concha y Toro или Jacob’s Creek. Британците купуваха средно 3,6 милиона бутилки от сладкото немско бяло вино всяка година, преди репутацията на стила liebfraumilch да бъде съсипана от некачествени марки, които се възползваха от популярността му. Джони Ротен го пиеше преди концерти като „енергийна напитка“.

Пънк певецът може би не би бил толкова запален по виното, ако знаеше, че то е популяризирано от един от най-изтъкнатите ветерани на ЦРУ.

Питър Сихел, който почина през февруари на 102-годишна възраст, беше потомък на успешна еврейска фамилия винотърговци, избягала от Холокоста, преди да прекара две десетилетия в ръководене на американски разузнавателни операции срещу нацистка Германия, а по-късно и срещу съветския блок, пише The Times.

В поредица от интервюта в края на живота си, които ще бъдат излъчени в документален филм през следващата година, Сихел говори с удивителна откровеност за провалите на ЦРУ и за разочарованието си от фигури като „много глупавия“ генерал от Втората световна война Джордж Патън и Джон Фостър Дълес, архитект на следвоенната външна политика на Съединените щати.

Сихел разкрива поредица от провали и странни приключения, включително когато изпраща жена агент да открадне проба от изпражненията на индонезийския диктатор Сукарно, за когото се носят слухове, че страда от сериозно заболяване, но всъщност се оказва в отлично здраве.

Сихел публикува мемоари през 2016 г., но те са силно редактирани от ЦРУ, така че филмът – озаглавен „Последният шпионин“ – е първият, в който много от неговите преживявания се разкриват публично. Катарина Ото-Бернщайн, германско-американската режисьорка на документалния филм и близка приятелка на Сихел, каза, че той е бил „институционалната памет“ и съвестта на ЦРУ в продължение на половин век. Той се пенсионира от агенцията през 1960 г., но дори и след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. ръководителите на ЦРУ и ФБР посещаваха Сихел, за да потърсят неговия съвет.

Сишел произхожда от заможно семейство в Майнц, чийто винен бизнес се простира от Рейнланд до Бордо, Лондон и Ню Йорк. Учи в подготвителното училище „Св. Киприан“ в Ийстбърн, Източен Съсекс, а след това в Стоу, престижно държавно училище в провинцията на Бъкингамшир.

След въвеждането на расовите закони в Нюрнберг през 1935 г. семейството се премества нелегално в Бордо, но е интернирано от французите като вражески чужденци, когато германците нахлуват през 1940 г. Командирът на лагера се смилява над Сихел и баща му и им позволява да избягат. В крайна сметка семейство Сихел получава американски визи и билети за Ню Йорк.

Уменията му с езиците привлекли вниманието на Службата за стратегически услуги (OSS), предшественик на ЦРУ, която го научила как да отваря ключалки, да запалва коли и да убива с нож.

По време на съюзническото нахлуване във Франция той е ръководил единица на OSS от сто души, придадена към Седмата армия на Патън.

След войната Сихел е назначен за шеф на OSS в руините на Берлин, едва на 23 години. В момент, когато много хора в американската администрация са склонни да се отнасят снизходително към Сталин като съюзник, Сихел бързо се убеждава, че Съветският съюз ще се превърне в най-голямата стратегическа заплаха за Запада и енергично лобира за това.

Неговите шпионски методи бяха груби и примитивни. Станцията публикуваше обяви за агенти в германските вестници, интервюираше най-обещаващите кандидати и на около един от всеки 20 се даваше шанс да докаже стойността си като разузнавателен агент.

Една трета от тях започнала неразумна връзка с американския си ръководител и била ядосана, когато той получил заповед да я прекрати. Впоследствие тя проведе еднолична контраразузнавателна операция срещу станцията, като записваше имената и адресите на офицери и агенти и заплашваше да ги публикува, преди в крайна сметка да бъде уволнена.

Най-големият успех на Сихел беше съставянето на подробна и убедителна разузнавателна информация, която сочеше, че Съветският съюз няма намерение да атакува Западна Германия. През 1953 г. той беше повишен и назначен за ръководител на операциите на ЦРУ в Източна Европа.

Сихел издържа още четири години, преди да подаде оставка и да се върне в семейния винен бизнес.