Мъж нахлу с пистолет в турска телевизия, оказа се играчка

Мъж бе арестуван в Истанбул, след като нахлу в сградата на спортния телевизионен канал beIN Sport с пистолет, който впоследствие се оказа играчка. Инцидентът се случи около обяд и беше свързан с конфликт между коментатор на телевизията и съпругата на извършителя, която отговаря за сигурността на канала, съобщава БТА.

След подадения сигнал полицията пристигна на мястото, като убеждаването на мъжа да предаде оръжието отне около половин час.

Извършителят е арестуван, а по случая се води разследване, съобщава турската медия NTV.