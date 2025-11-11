Астрономи откриха нова планета, която би могла да поддържа живот

Планетите са на 90 светлинни години от Земята

Глобален екип от астрономи, ръководен от турския учен Селчук Ялцинкая, откри четири нови екзопланети – планети извън нашата Слънчева система – една от които се намира във вътрешния край на обитаемата зона на своята звезда и може да има атмосфера. Планетите са на 90 светлинни години от Земята, съобщава TRT World.

Откритията, две от които орбитират около малката, хладна звезда TOI-5799 и по една около TOI-1743 и TOI-6223, са направени въз основа на данни от обсерваторията AU Kreiken и Турската национална обсерватория.

Резултатите са част от докторската дисертация на Ялцинкая на тема: „Откриване и валидиране на четири планети с размери от суперзема до Нептун около М-джуджета“, публикувана в броя от октомври 2025 г. на Astronomy & Astrophysics.

Една от екзопланетите, открити в орбита около TOI-5799, а именно TOI-5799c, се оказа в обитаемата зона на звездата, макар и на 90 светлинни години от Земята.

Ялцинкая каза пред Anadolu, че планетите, открити от неговия екип, са били предварително идентифицирани като кандидати за екзопланети след наблюдения с космическия телескоп TESS.

Телескопът наблюдава транзитни сигнали в продължение на 30 дни в космоса,

докато изследователите на Земята използват телескопи в обсерватории, за да идентифицират коя звезда в региона излъчва сигнала и да определят дали той произхожда от тази звезда или от друга близка звезда.

„Една от планетите, които открихме, TOI-6223b, е с размерите на Нептун, но е много близо до собствената си звезда, поради което се нарича горещ Нептун“, каза той. „Въпреки че има радиус, подобен на този на Нептун, трябва да разгледаме какви газове присъстват в атмосферата ѝ.“ „Междувременно другата, TOI-1743b, е супер-Земя – тя е с около 70 процента по-голяма от нашата планета и е земна“, отбеляза той. „Вероятно не може да задържа летливи газове в атмосферата си – тя е също така много близо до звездата си и следователно е гореща.“

Ялчинкая каза, че системата TOI-5799 се откроява като една от звездите, в които се намират две от новооткритите екзопланети, TOI-5799b и TOI-5799c, и двете с около 70 процента по-големи от Земята и вероятно земни.

Докато TOI-5799b обикаля близо до звездата си и следователно е гореща, TOI-5799c се намира в обитаемата зона на звездата и прави една обиколка на всеки 14 дни.