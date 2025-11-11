Турската прокуратура поиска до 2352 години затвор за Имамоглу

В обвинителния акт са посочени общо 402 обвиняеми

Истанбулската главна прокуратура внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на мегаполиса Екрем Имамоглу, в който се твърди, че той е създал и ръководил организирана престъпна група. Това съобщава турският вестник „Хюриет“.

В обвинителния акт са посочени общо 402 обвиняеми, от които 105 са в ареста. За Имамоглу прокуратурата иска присъда между 828 и 2352 години затвор.

Бившият кмет бе арестуван на 19 март по обвинения в корупция. Малко по-късно Общинският съвет на Истанбул го отстрани временно от длъжност.

Разследването за корупция в Истанбулската голяма община доведе и до ареста на редица общински служители, а действията на властите предизвикаха масови протести, определяни като най-големите в Турция от 2013 г. насам.

Междувременно през октомври прокуратурата внесе и друго мащабно обвинение — 576-страничен акт срещу 200 души, включително седем опозиционни кметове от Народнорепубликанската партия (НРП), в която членува и Имамоглу.