The Wall Street Journal: Путин следва стъпките на Петър Велики и Иван Грозни

Американското издание „Уолстрийт джърнъл“ публикува материал за войната в Украйна, като битката за Покровск се посочва като ясен показател за стратегическите цели на руския президент Владимир Путин и проблемите пред мирните преговори.

Според статията, когато руските сили започнали да превъзхождат украинските в Покровск през последните седмици, градът е бил почти разрушен, а по улиците са валяли тела. Американският президент Доналд Тръмп призовава за прекратяване на насилието и се опитва да използва териториални компромиси като инструмент за уреждане на конфликта. За Путин обаче залогът е много по-голям – целта му е да възстанови влиянието на Русия над Киев, да укрепи статута на страната като велика сила и да остави следа в историята.

Експерти посочват, че Кремъл е готов да понесе огромни човешки загуби, за да изтощи ресурсите и волята на Украйна. Крайната цел на Путин не е само контрол над териториите в Източна Украйна.

„Тръмп се опитва да реши проблем, а Путин, както разбираме, се ориентира във вижданията си към Петър Велики, Иван Грозни и Екатерина Велика. Той мисли имперски“, коментира Уилям Кортни, учен и бивш американски посланик.

Путин разглежда Украйна като неразделна част от историята на Русия и смята разпадането на СССР за „най-голямата геополитическа катастрофа на 20-ти век“. Според експерти, войната цели да отмени последствията от Студената война и да върне Русия на позицията на велика сила, способна да диктува условията на по-малките държави.

Докато Тръмп се стреми да постигне споразумение, Москва използва дипломатически канали, за да тества готовността на САЩ да отменят санкциите. Анализатори отбелязват, че за Кремъл същината не е в придобиването на територии, а в постигането на принципно споразумение по ключовите стратегически въпроси за Украйна и границата с НАТО.