Си Цзинпин пропуска срещата на Г-20

Страната ще бъде представена от премиера Ли Цян

Китайският президент Си Цзинпин е отменил участието си във форума на Г-20, който ще се проведе в Южна Африка, съобщи ДПА. Вместо него страната ще бъде представена от премиера Ли Цян, уточниха от китайското Министерство на външните работи.

Решението на Пекин идва, след като и президентите на САЩ и Русия – Доналд Тръмп и Владимир Путин – обявиха, че няма да присъстват на годишната среща на водещите световни икономики. Така за първи път от създаването на организацията тримата лидери на най-влиятелните държави от Групата няма да участват лично във форума.

Русия ще бъде представлявана от заместник-началника на президентската администрация Максим Орешкин. От американска страна първоначално се очакваше участие на вицепрезидента Джей Ди Ванс, но Тръмп заяви, че обмисля бойкот, като обвини Южна Африка в убийства на бели фермери и незаконно отнемане на земи – твърдения, за които не представи доказателства.

Групата на 20-те включва 19 държави, както и Европейския и Африканския съюз. Сред членовете са както големи западни демокрации като САЩ, Германия и Великобритания, така и авторитарни режими като Русия, Китай и Саудитска Арабия.

Германският канцлер Фридрих Мерц потвърди, че ще присъства на срещата, насрочена за 22 и 23 ноември.