Денят на освобождението: Тръмп обяви, че днес ще подпише "декларация за икономическа независимост на Америка" (НА ЖИВО)

Под шумните аплодисменти на публиката пред Белия дом Доналд Тръмп обяви новите си тарифи. Той заяви, че днес е "един от най-важните дни" в американската история, тъй като се очаква да подпише заповед за въвеждане на реципрочни мита за различни страни.

„Това е нашата декларация за икономическа независимост“, каза Тръмп на събитие в "Розовата радиа", обявявайки новите мерки.

Президентът каза, че Съединените щати ще използват парите, генерирани от тарифите, за да „намалят нашите данъци и да изплатят националния си дълг“.

Митата ще влязат в сила незабавно, каза вчера Белият дом, но добави, че Тръмп ще бъде отворен за преговори, след като бъдат въведени.

"Години наред трудолюбивите американски граждани бяха принудени да стоят настрани, докато други нации забогатяваха и ставаха все по-мощни, а голяма част от това беше за наша сметка. Но сега е наш ред да просперираме", обяви Тръмп.

По думите му митата ще създадат повече производство в Съединените щати, което „ще означава по-силна конкуренция и по-ниски цени за потребителите“.

Тръмп заяви, че години наред Америка е "намалявала търговските бариери", докато другите държави са налагали огромни мита.

"Тези дни свършиха", заяви президентът.

