Мъск: Човечеството е биологичен зареждащ механизъм за цифров суперинтелект

Автор: Труд онлайн
Америка

Милиардерът и главен изпълнителен директор на Tesla Илън Мъск направи поредно изявление относно цифровия суперинтелект. 

„Както казах преди няколко години, става все по-ясно, че човечеството е биологично устройство за изтегляне на цифров суперинтелект“, написа Мъск в социалната мрежа Х.

По-рано Мъск предложи качване на човешко съзнание на флашка. Милиардерът предрече и края на човешкия труд благодарение на изкуствения интелект (AI), който ще изпълни всяко човешко желание.

Още от (Америка)

Най-четени

Мнения