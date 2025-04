Мъск: Човечеството е биологичен зареждащ механизъм за цифров суперинтелект

Милиардерът и главен изпълнителен директор на Tesla Илън Мъск направи поредно изявление относно цифровия суперинтелект.

„Както казах преди няколко години, става все по-ясно, че човечеството е биологично устройство за изтегляне на цифров суперинтелект“, написа Мъск в социалната мрежа Х.

As I mentioned several years ago, it increasingly appears that humanity is a biological bootloader for digital superintelligence