Европейските лидери пристигнаха в Белия дом, съобщава Reuters.. Днес американският президент Доналд Тръмп посреща украинския си колега Володимир Зеленски отвъд Океана, заедно с лидери от Европейския съюз и НАТО.

Това се случва след противоречивата среща между двамата през февруари, която завърши със зрелищен скандал. Сред лидерите, които ще присъстват в Овалния кабинет, са британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб.

Освен тях, срещата ще включва и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които ще участват в разговорите, за да покажат обединена позиция в подкрепа на Украйна. Очаква се също те да бъдат информирани лично от президента Тръмп за обещаните гаранции за сигурността на страната.

„Няма сделка, докато има сделка“, каза Доналд Тръмп относно текущите преговори.

Държавният секретар Марко Рубио коментира:

„Украйна очевидно се чувства ощетена и с право, защото беше нападната. А руската страна, защото чувства, че е набрала инерция на бойното поле, и честно казано, сякаш не ги интересува колко руски войници загиват“.

Европейските лидери ще се срещнат с Тръмп след срещата на Зеленски.

„Заедно с лидерите на Финландия, Обединеното кралство, Италия, Европейската комисия и генералния секретар на НАТО координирахме позициите си преди срещата с президента Тръмп.Украйна е готова за истинско примирие и за установяване на нова архитектура на сигурност. Нуждаем се от мир”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Преди днешната среща за Украйна американският президент Доналд Тръмп заяви, че за него е чест да е домакин на европейските лидери, съобщава Reuters.