Дубайски обир на века: Банда с луксозни автомобили открадна розов диамант на стойност 25 милиона долара

Розов диамант на стойност 25 милиона долара, откраднат при сложен обир в Дубай, е бил открит от полицията само няколко часа по-късно, съобщава CNN.

„Изключително“ редкият диамант е бил откраднат от бижутер от крадци, представящи се за посредници на потенциален купувач, съобщи полицията на Дубай в понеделник.

С тегло от 21,25 карата, големият диамант „се отличава с изключителна яснота, симетрия и полировка“ и има уникален рейтинг за чистота, съобщи полицията.

Рядкостта му го е направила привлекателна мишена за бандата, която според полицията е работила повече от година, за да открадне камъка.

След като проследили пристигането на диаманта в Дубай от Европа, бандата разработила „сложен план“, за да го открадне. Крадците се представяли за богати търговци, като наемали луксозни автомобили и провеждали срещи в луксозни хотели. Те дори стигнали дотам, че наели експерт по диаманти, за да удостовери автентичността на камъка, съобщи полицията.

„В крайна сметка бандата примамила търговеца във вила под претекст, че ще го запознае с „купувача“, се казва в полицейското изявление. „След като диамантът бил изнесен, те го грабнали и избягали.“

Въпреки това полицията бързо идентифицира трима заподозрени, проследи ги и ги арестува, като откри диаманта, преди да може да бъде изнесен контрабандно от Дубай.

Бижутерът каза, че скоростта на реакция на властите е била „удивителна“.

„За моя изненада, още на следващата сутрин те се обадиха, за да кажат, че заподозрените са арестувани и диамантът е възстановен“, каза той в полицейското изявление, преди да призова другите в търговията с диаманти да спазват официалните насоки за безопасност, определени от властите в Дубай.

През последните години Дубай се превърна в световен център за търговия с диаманти, отчасти благодарение на минималните си данъчни изисквания и удобното си местоположение между страните производителки в Африка и основните пазари за продажби, като например Индия.