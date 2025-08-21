Колко струва да се храните в 50-те най-добри ресторанта в света

Най-скъпият е в Дания, а най-евтиният – в Япония

Те са част от списъка на The World’s 50 Best Restaurants, издаван от британската медийна компания William Reed. От друга страна, това е противоречива класация, тъй като няма пълна гаранция, че анонимните гласуващи са посетили ресторантите, които посочват в своите предпочитания. В последното издание, проведено през юни в Торино, първото място беше за ресторант Maido в Лима (Перу), пише El Pais.

Това, че заема първото място, не означава, че е най-скъпият от списъка: менюто, предлагано от готвача Мицухару Цумура, известен като Миха, струва 288,29 евро при обменния курс и без напитки. Тази сума е далеч от 724 евро, които иска Расмус Мунк, готвачът и идеологът зад гастрономическото преживяване на датския Alchemist в Копенхаген (Дания). В този ресторант можете да вдигнете залога и да резервирате място на ексклузивната маса на сомелиера, която включва съчетание с вина от реномирани производители, кафе, чай за 2199 евро на човек.

Следват го в класацията на ресторантите с най-високи цени датският Kadeau (на 41-во място), също в Копенхаген, с меню за 496 евро; шведският Frantzén в Стокхолм (на 38-мо място) с 493 евро; и в Париж, Table by Bruno Verjus (на 8-мо място в споменатата класация) и Plénitude (на 14-то място), и двата с менюта за 480 евро. В подобен ценови диапазон се намира и четвъртият в списъка, DiverXO, в Мадрид, където предложението на Dabiz Muñoz възлиза на 450 евро.

В другия край на ценовата таблица е Florilège (на 26-то място) в Токио (Япония), с обяд за 70 евро и вечеря за 134 евро. Средната цена е 102 евро. Предложението на японския готвач Хироясу Кавате, обучен във Франция, се сервира на маса с дължина 13 метра, около която се събират гостите, за да се насладят на гастрономическо преживяване във френски стил, в което растителният свят е главният герой.

Следва го по цена парижкият Septime (40-то място) с обяд за 85 евро и меню за вечеря за 135 евро (средна цена 110 евро). След това се появява Le Du в Банкок (Тайланд) с менюта за 120 и 147 евро (средна цена 133,5 евро); Lido 84 (16-то място) в Гардоне Ривиера (Италия), който предлага менюта за 140 и 160 евро (средно 150 евро); и Nusara (Банкок), на 35-то място, който дебютира тази година в класацията и предлага меню за 159 евро.

Средната цена за хранене в четирите испански ресторанта, включени в класацията, е 281 евро. Освен DiverXO, в класацията фигурират Etxebarri (Axpe), на второ място, известен с майсторството на Bittor Arginzoniz на грил, където менюто струва 280 евро; Elkano (Getaria), на 24-то място, емблема на морската кухня с родабало като главен герой, за 195 евро; и Enigma (Барселона), на 34-то място, където Алберт Адриа разгръща своето творчество за 240 евро.

Сред 50-те най-добри ресторанти има пет, които на своите уебсайтове не посочват, че предлагат дегустационно меню: Don Julio (Буенос Айрес, Аржентина), The Chairman (Хонконг), Orfali Bros (Дубай), Rosetta (Мексико Сити, Мексико) и Celele (Картахена, Колумбия).

Цената на дегустационното меню в 50-те най-добри ресторанта в света:

1. Maido (Лима, Перу). Меню: 288,29 евро

2. Etxebarri (Аксе, Испания). Меню: 280 евро

3. Quintonil (Мексико, Мексико). Меню: 227 евро

4. DiverXO (Мадрид, Испания). Меню: 450 евро

5. Alchemist (Копенхаген, Дания). Меню: 724 евро

6. Gaggan (Банкок, Тайланд). Меню: 424 евро

7. Sézanne, Токио (Япония). Меню: 303 евро

8. Table by Bruno Verjus (Париж, Франция). Меню: 480 евро

9. Kjolle (Лима, Перу). Меню: 185 и 240 евро

10. Don Julio (Буенос Айрес, Аржентина). А ла карт: око от биф (61 евро), биф от чоризо ангосто (53 евро), ентрекот (73 евро) и биф от филе (74 евро).

11. Wing (Хонконг). Меню: 217 евро

12. Atomix (Ню Йорк, САЩ) Меню: 331 евро

13. Potong (Банкок, Тайланд). Меню: 168 евро

14. Plénitude (Париж, Франция). Меню: 480 евро

15. Ikoyi (Лондон, Обединеното кралство). Меню: 402 евро

16. Lido 84 (Гардоне Ривиера, Италия). Меню: 140 и 160 евро

17. Sorn (Банкок, Тайланд). Меню: 192 евро

18. Reale (Кастел ди Сангро, Италия). Меню: 230 евро

19. The Chairman (Хонконг). Има меню. На уебсайта си не са посочени цени.

20. Atelier Moessner Norbert Niederkofler (Брунико, Италия). Меню: 320 евро

21. Narisawa (Токио, Япония). Меню: 397 евро

22. Sühring (Банкок, Тайланд). Меню: обяд, 128 евро; вечеря, 207 и 260 евро

23. Boragó (Сантяго де Чили, Чили). Меню: 164 евро

24. Elkano (Гетария, Испания). Меню: 195 евро

25. Odette (Сингапур). Меню: 246 и 333 евро

26. Mérito (Лима, Перу). Меню: 167 евро

27. Trésind Studio (Дубай). Меню: 315 евро

28. Lasai (Рио де Жанейро, Бразилия). Меню: 217 евро

29. Mingles (Сеул, Южна Корея). Меню: обяд, 186 евро; вечеря, 249 евро

30. Le Du (Банкок, Тайланд). Менюта: 120 и 147 евро

31. Le Calandre (Рубано, Италия). Меню: 280 евро

32. Piazza Duomo (Алба, Италия). Меню: 290, 350 и 500 евро

33. Steireck (Виена, Австрия). Меню: 245-265 евро

34. Enigma (Барселона). Меню: 240 евро

35. Nusara (Банкок). Меню: 159 евро

36. Florilège (Токио, Япония). Меню: обяд, 70 евро; вечеря, 134 евро

37. Orfali Bros (Дубай). Меню: стриди (12 евро), хайвер (25 евро), миди (32 евро)

38. Frantzén (Стокхолм, Швеция). Меню: 493 евро

39. Mayta (Лима, Перу). Меню: 241 евро

40. Septime (Париж, Франция). Меню: обяд, 85 евро; вечеря; 135 евро

41. Kadeau (Копенхаген, Дания). Меню: 496 евро

42. Belcanto (Лисабон, Португалия). Меню: 250 евро

43. Uliassi (Сенигалия, Италия). Менюта: 250 и 270 евро

44. La Cime (Осака, Япония). Меню: 206 евро

45. Arpège (Париж, Франция). Меню: 260 евро и 420 евро

46. Rosetta (Мексико, Мексико). Меню: ястия между 12 и 29 евро

47. Vyn (Скилинге, Швеция). Меню: 359 евро

48. Celele (Картахена, Колумбия). Меню с ястия между 13 и 16 евро

49. Kol (Лондон, Обединеното кралство). Меню: обяд, 110 евро; вечеря, 214 евро

50. Jan (Мюнхен, Германия). Меню: обяд, 305 евро; вечеря, 355 евро