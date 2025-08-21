Министерство на енергетиката на Украйна: Русия атакува с дронове съоръжение на газотранспортната инфраструктура

Руски войски атакуваха газотранспортната инфраструктура на Украйна през нощта на 21 септември. Това съобщава пресслужбата на Министерството на енергетиката на Украйна в Телеграм.

''Руските сили удариха един от обектите на газотранспортната система на Украйна с дронове''.

'Оценката на щетите продължава. Благодарение на действията на личния състав мястото на повредата беше локализирано“, се казва още в съобщението.

Руски комбинирани атаки по Украйна

От вечерта на 20 септември руската армия атакува Украйна с дронове. Руснаците удариха с ракети Запорожка област, Свитанка, Мукачево и Закарпатс ка област.

В резултат на нападението над Запорожие бяха повредени редица съоръжения на промишлена инфраструктура. Взривната вълна е повредила и близките къщи - прозорците на всички са счупени.

Руснаците удариха и Закарпатие с ракети и дронове. В Мукачево е нанесен удар по територията на едно от предприятията на града, което се води американска собственост. В резултат на удара са унищожени складове и са избухнали са пожари. В резултата на атаките там 15 души са ранени.

"Шахеди“ атакуваха и село Липовец в Хустския район на Закарпатието. Повредена е стопанска постройка, счупени са прозорци на жилищна сграда и е повреден електропровод.

Руските войски също извършиха комбинирана атака с ''Шахеди'' и ракети срещу Лвов. Един човек е убит, а трима са ранени в резултата на ударите там

Руските сили атакуваха и Луцк с 11 дрона и ракета, ранявайки 48-годишна жена. Тя се намирала в магазин в района по време на нападението. Пострадалата е ранена в ръката, крака и гърба и е хоспитализирана. Сградата е претърпяла леки щети.