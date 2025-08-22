Древен град на над 2000 години е открит край бреговете на Александрия

До 2050 г. една трета от Александрия ще бъде под вода или необитаема

Египет разкри части от потънал град, потопен под водите край бреговете на Александрия, включително сгради, артефакти и древно пристанище, датиращи от преди повече от 2000 години, съобщава The Guardian.

Египетските власти заявиха, че обектът, разположен във водите на залива Абу Кир, може да е продължение на древния град Канопус, важен център по време на династията на Птолемеите, управлявала Египет в продължение на почти 300 години, и на Римската империя, управлявала около 600 години.

С течение на времето земетресения и повишаването на морското равнище потънали града и близкото пристанище Хераклион.

В четвъртък кранове бавно извадиха статуи от дълбините, докато водолази в неопренови костюми, които помогнаха за изваждането им, аплодираха от брега.

Египетският министър на туризма и антиките Шериф Фати заяви: „Под водата има много неща, но това, което можем да извадим, е ограничено, само конкретни материали, отговарящи на строги критерии.

Подводните руини включват варовикови сгради, които вероятно са служили като места за поклонение, жилищни помещения и търговски или промишлени съоръжения.

Бяха открити и резервоари и изсечени в скалите водоеми за съхранение на вода за битови нужди и отглеждане на риба.

На арабски думата „Wahashtini“ означава „Липсваш ми“ и се използва, когато се обръщаме към жена. Името на града също е женско и когато видях този хаштаг на старата крайбрежна алея в ден, в който едва можех да видя морето, почувствах, че е символично – почти като оплакване от гражданите, които носят носталгия по своя град.

Други забележителни находки включват статуи на кралски личности и сфинксове от предримската епоха, включително частично запазен сфинкс с картуш на Рамзес II, един от най-известните и дълго управлявали древни фараони на страната.

Много от статуите са с липсващи части от тялото, включително обезглавена фигура от епохата на Птолемеите, изработена от гранит, и долната половина на фигура на римски благородник, изсечена от мрамор.

Търговски кораб, каменни котви и пристанищен кран от епохата на Птолемеите и Римската империя бяха открити на мястото на 125-метров док, който според министерството е бил използван като пристанище за малки лодки до византийския период.

Александрия е дом на безброй древни руини и исторически съкровища, но вторият по големина град в Египет е изложен на риск да потъне в същите води, които погълнаха Канопус и Хераклион.

Крайбрежният град е особено уязвим от климатичната криза и повишаването на морското равнище, като потъва с повече от 3 мм всяка година.

Дори при най-оптимистичния сценарий на ООН, до 2050 г. една трета от Александрия ще бъде под вода или необитаема.