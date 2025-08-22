САЩ забраняват споделянето на разузнавателна информация за преговорите между Русия и Украйна с партньорите от „Петте очи“

Още по темата: Путин е готов да се откаже от части от регионите Харков, Суми и Днепропетровск 22.08.2025 07:37

Докато войната на Русия в Украйна продължава въпреки срещите на високо равнище за обсъждане на възможен път към мир, директорът на националното разузнаване Тулси Габард е издал преди седмици директива до разузнавателната общност на САЩ, с която разпорежда цялата информация относно мирните преговори между Русия и Украйна да не се споделя с партньорите на САЩ в областта на разузнаването, съобщава CBS News

В меморандума, датиран от 20 юли и подписан от Габард, агенциите са инструктирани да не споделят информация с т.нар. „Пет очи“ – разузнавателен алианс, създаден след Втората световна война, в който влизат САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия, съобщиха за CBS News няколко американски разузнавателни служители, пожелали анонимност.

Служителите заявиха, че директивата класифицира всички анализи и информация, свързани с нестабилните мирни преговори между Русия и Украйна, като „NOFORN“ или „забранено за разпространение в чужбина“, което означава, че информацията не може да бъде споделяна с други държави или чужди граждани. Единствената информация, която може да бъде споделяна, е тази, която вече е била публично оповестена. Меморандумът също така ограничава разпространението на материали, свързани с мирните преговори, в рамките на агенциите, които са създали или са източник на разузнавателната информация.

Меморандумът не изглежда да пречи на споделянето на дипломатическа информация, събрана по други начини, различни от разузнавателната общност на САЩ, или военна оперативна информация, която не е свързана с преговорите – като например подробностите, които САЩ споделя с украинската армия, за да й помогне в отбранителните операции.

„Като цяло, ценността на партньорството за разузнаване „Петте очи“ е, че когато ние и те вземаме политически решения, можем да допълваме взаимно разузнавателната си информация и по този начин да знаем повече за плановете, намеренията и възможностите на нашите противници“, обясни Стивън Кеш, бивш разузнавателен офицер в Централното разузнавателно управление и Министерството на вътрешната сигурност.

Той заяви, че е важно съюзниците да имат „обща разузнавателна картина“, за да могат политиците и преговарящите „да координират позициите си и да постигнат най-доброто споразумение или да водят най-добрата война, на която са способни“.

През март 1946 г. Уинстън Чърчил говори за „специалните отношения“ между САЩ и Великобритания и заплахата от „желязната завеса“, която „се е спуснала над континента“. Съединените щати и Великобритания за първи път сключиха тайно разузнавателен съюз, подписвайки споразумение за обмен на информация като защитен вал срещу Съветския съюз.

По-късно Канада, Австралия и Нова Зеландия се присъединиха към споразумението, превръщайки това, което започна като двустранен пакт, в мрежа от пет държави, която ще стане известна като „Петте очи“.

Но сега, почти 80 години по-късно, някои бивши американски правителствени служители предупреждават, че обхватът на заповедта на Габард може да подкопае съюза на разузнавателните служби, като възпрепятства анализаторите да споделят информация и подкопае доверието между съюзниците, които отдавна разчитат на отворен обмен, за да формират обща картина на глобалните заплахи и пътищата към успешни преговори.