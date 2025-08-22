Земетресение с магнитуд 7,5 разтърси пролива Дрейк в Атлантическия океан

Автор: Труд онлайн
Земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано в пролива Дрейк в Атлантическия океан, съобщиха от Европейския-средиземноморски сеизмологичен център.
Епицентърът е бил разположен на 957 км югоизточно от град Пунта Аренас, където живеят 117 хиляди души. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 11 км.
Major #earthquake (#sismo) M7.5 occurred in Drake Passage 29 min ago (local time 22:16:20).
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/xIkBJIxzPj
🖥https://t.co/TNhL09228n pic.twitter.com/7x9lwgnU6t