Земетресение с магнитуд 7,5 разтърси пролива Дрейк в Атлантическия океан

Земетресение

Епицентърът е бил разположен на 957 км югоизточно от град Пунта Аренас

Земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано в пролива Дрейк в Атлантическия океан, съобщиха от Европейския-средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът е бил разположен на 957 км югоизточно от град Пунта Аренас, където живеят 117 хиляди души. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 11 км. 

