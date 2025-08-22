Нов вид динозавър с платно на гърба е открит във Великобритания

Istiorachis macaruthurae е кръстен на Елън Макартър

Учените откриха нов вид динозавър с „привличащо вниманието платно“ по гърба и опашката, което вероятно е било използвано за привличане на партньори, съобщава The Guardian.

Игуанодонтият динозавър, чиито фосили са открити на остров Уайт, е идентифициран от д-р Джереми Локууд, докторант в Университета в Портсмут и Природонаучния музей.

Пенсионираният общопрактикуващ лекар го е кръстил Istiorachis macaruthurae, съчетание от „платно на гърба“ и препратка към Елън Макартър, която през 2005 г. постави световен рекорд за най-бързо соло плаване без спиране около света.

Преди анализа на Локууд, останките, които датират отпреди 125 милиона години, са били считани за принадлежащи на един от двата известни вида динозаври от остров Уайт.

Но след сравняване на запазените кости с база данни на подобни гръбначни кости на динозаври, стана ясно, че фосилът е уникален. Локууд каза: „Макар скелетът да не беше толкова пълен, колкото някои от другите, които са били открити, никой не беше разгледал тези кости отблизо преди това... за разлика от другите, този имаше особено дълги неврални израстъци, което беше много необичайно.“

Той каза, че животното вероятно е имало изразена структура, подобна на платно, по гърба си.

„Еволюцията понякога изглежда да предпочита екстравагантното пред практичното. Докато точната цел на такива характеристики отдавна се обсъжда – с теории, вариращи от регулиране на телесната температура до съхранение на мазнини – изследователите смятат, че най-вероятното обяснение в този случай е визуална сигнализация, вероятно като част от сексуален ритуал за привличане на партньор. „При съвременните влечуги платновидните структури често се проявяват по-ярко при мъжките, което предполага, че тези характеристики са се развили, за да впечатлят партньорите или да сплашат съперниците. Смятаме, че Istiorachis може да е правил същото.“

Проф. Сузана Мейдмънт от Музея по естествена история каза:

„Внимателното проучване на Джерами на фосили, които са били в музейни колекции в продължение на няколко години, съживи игуандонтите динозаври от остров Уайт. Работата му подчертава значението на колекции като тези в Динозавърския остров, където фосилните екземпляри се съхраняват завинаги и могат да бъдат изучавани и преразглеждани в светлината на нови данни и нови идеи за еволюцията.“