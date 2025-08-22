Розовото оръжие на Киев: Украинската ракета, която може да удари в сърцето на Русия (ВИДЕО)

Докато съюзниците на Украйна се борят как да ѝ осигурят гаранции за сигурност, Киев продължава със собствения си начин да държи Русия настрана — нова крилата ракета, способна да порази цяла европейска част на Русия, носеща масивна бойна глава с тегло над един тон.

Това е ракетата Flamingo FP-5, разработена от украинската отбранителна компания Fire Point - бързоразвиващ се производител на бойни дронове, превърнали се в ключово оръжие във войната срещу Русия.

„Не искахме да разкриваме това публично, но изглежда, че е подходящият момент. „Фламинго“ е крилата ракета с голям обсег, която може да носи бойна глава от 1150 килограма и да лети над Русия на 3000 километра“, каза Ирина Терех, главен изпълнителен директор и технически директор на компанията, пред Politico в интервю от офиса си.

„Измислихме го доста бързо. Отне ни по-малко от девет месеца, за да го разработим от идея до първите му успешни тестове на бойното поле. Няма да ви кажа за точната му скорост, но мога да кажа, че е по-бърза от всички други ракети, които имаме в момента“, каза Терех, добавяйки: „Тя е изцяло произведена в Украйна.“

Жени във война

Необичайното име и оригиналният цвят на ракетата - ярко розов връх, където се помещава бойната глава - бяха вътрешна шега на компанията относно неодобрената роля на жените в доминирания от мъже свят на оръжията и войната.

„Първите ни ракети бяха розови; те преминаха всички тестове розови, но след това трябваше да променим цвета си заради военните изисквания за камуфлаж. Но жената, която отговаря за производството, все още е там. Женски почерк в ракетите“, каза Терех.

„Фламинго“ може да създаде сериозни проблеми за мачовския руски лидер Владимир Путин.

„Не е нужно страшно име за ракета, която може да лети 3000 километра“, каза Терех за заявения обхват на ракетата. „Основната цел е една ракета да бъде ефективна.“

Какъвто и да е оригиналният ѝ цвят и име, ракета с такава мощ вече е забелязана от Москва.

ТАСС, държавната информационна агенция, публикува тази седмица статия, в която омаловажава заплахата, представлявана от ракетата, като я представя като базирана на дизайн на британска фирма - нещо, което украинците отричат - и се опитва да подкопае техническите възможности на Украйна.

Терех не е съгласна. „Наблюдавахме руска реакция на първите ни мисии и мога да ви кажа, че колкото по-успешна беше мисията, толкова повече руснаците се опитваха да задушат всякаква публичност около нея“, каза тя.

„Фламинго“ вече е в серийно производство, като досега този месец са произведени 211 бройки.

„До декември ще имаме много повече от тях“, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери в сряда, отказвайки да даде повече подробности за оръжието, докато „Украйна не може да използва стотици от тях“.

И Доналд Тръмп изглежда по-склонен да отвърне на удара от страна на Украйна.

В публикация в социалните мрежи в четвъртък американският президент написа: „Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страна-нашественик. Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение.“

🇺🇦🚀 "Flamingo" is the FP-5 missile from the Milanion Group, whose project was presented in February this year.



Main characteristics of the FP-5 missile:

- warhead of 1,000 kg (!);

- total weight of 6 tons;

- speed of 850–900 km/h;

- range over 3000 km. pic.twitter.com/nirGSHriq9 — Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) August 18, 2025

Видео от изстрелването показва как бомбата с фиксирано крило се изстрелва от платформа и се издига в небето с опашка от жълт огън.

Въпреки че руската противовъздушна отбрана е способна да свали подобни заплахи, Украйна е много добра в провеждането на сложни операции с припокриващи се рояци от дронове и ракети, за да смаже руснаците.

Ако успеят да преминат и да поразят цели в тила на Русия, „Фламинго“ представлява смъртоносна заплаха.

Дроновете носят само малки взривни товари, което затруднява трайното унищожаване на цели като рафинерии, електроцентрали, логистични центрове и военни летища.

По-тежките оръжия имат много по-голямо въздействие. При атаката на Украйна срещу нефтена рафинерия в Туапсе през юни беше използвана крилата ракета Р-360 „Нептун“ със 150-килограмова бойна глава; това предизвика пожар, чието потушаване отне три дни.

„Всичко, което мога да кажа, е, че успехът на Flamingo е значителен. Разбира се, все още проучваме максималните възможности“, каза Терех, отбелязвайки, че съществуващите дронове на нейната компания са „частично отговорни за затварянето на летища и високите цени на бензина в Русия“.

Ако „Фламинго“ влезе в пълно производство, това би могло драстично да повлияе на баланса на силите между Киев и Москва.

Фабиан Хофман, докторант и експерт по ракети в Университета в Осло, нарече ракетата „най-силната гаранция за сигурност на Украйна“.

„Ако може да разположи 3000 до 5000 от тези (и подобни) ракети, готови в рамките на 24 до 48 часа да унищожат над 25 процента от икономическото производство на Русия, по-нататъшната руска агресия става нетърпима“, написа той в социалните медии.

С ежедневното изпращане на дъжд от дронове и ракети срещу украинските градове от Путин , в Украйна има обществен натиск Русия да почувства болката.