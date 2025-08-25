4,8 по Рихтер разлюля Турция

Земетресение от 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано късно вечерта в неделя, 24 август, край град Съндъргъ в Западна Турция, съобщават турски медии.

Трусът е станал в 21:58 ч. местно и българско време. Земетресението е било усетено и в Измир, Бурса и Истанбул.

Според турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) епицентърът на труса е в Съндъргъ, а огнището е било на дълбочина от 7 км, предава БТА.

Засега няма информация за пострадали хора и разрушения от днешното земетресение.

Това е поредното силно земетресение в Съндъргъ, след като на 10 август вечерта трус с магнитуд 6,1 доведе до срутване на сгради, причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала.

Вследствие на земетресението бяха ранени 29 души, а след оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.