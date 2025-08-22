Тежък инцидент на Миконос: Технологичен магнат е пострадал сериозно при катастрофа с АТВ

Изпълнителният директор на Velocity Том Гринууд в критично състояние

Том Гринууд, главен изпълнителен директор на Velocity и основател на лондонската финтех компания Volt, е в критично състояние след тежка катастрофа с четириколесен мотор на гръцкия остров Миконос, съобщава Tovima.

Инцидентът е станал в сряда, докато Гринууд е бил на почивка. Той е с множество фрактури от кръста надолу и първоначално е получил спешна медицинска помощ в здравния център на Миконос. По време на лечението обаче е получил и сърдечен удар, което допълнително е усложнило състоянието му.

Първоначално е направен опит да бъде транспортиран с хеликоптер чрез частна застраховка, но екипажът отказва поради тежкото му състояние и малките шансове за оцеляване. В крайна сметка Националният център за спешна помощ на Гърция (EKAB) организира транспортиране с медицински самолет до Общата болница в Никея, Атина.

По време на полета лекарите трябваше да се намесват многократно, за да го реанимират. Той беше поставен на апарат за изкуствено дишане и при пристигането си претърпя часове наред операции. Към четвъртък лекарите описаха състоянието му като стабилно, но изключително тежко.

Гринууд се счита за водеща фигура в европейския сектор на дигиталното банкиране. През 2019 г. той основава Volt, финтех компания, която бързо се превърна в основен играч в областта на плащанията в реално време и отворените банкови услуги. Фирмата допринесе за преобразуването на начина, по който бизнеса и потребителите извършват транзакции на целия континент.

Гринууд остава в интензивното отделение, където лекарите продължават да наблюдават състоянието му отблизо. Състоянието му е критично и борбата му за оцеляване продължава.