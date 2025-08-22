ЕС може да се възползва от желанието на Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир за да има напредък в преговорите за Украйна

Европейският съюз може да използва желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да получи Нобелова награда за мир по въпроса за уреждането на конфликта в Украйна. До това заключение стига британският вестник The Economist.

Според авторите на статията, европейските лидери трябва публично да заявят подкрепата си за номинацията на Тръмп за Нобелова награда за мир и да изпратят писма до комитета, с които да одобрят потенциалното присъждане на американския лидер.

Вестникът подчертава, че макар подобни номинации да нямат стойност, тъй като повече от 100 000 учени, професори и други могат да предложат почти всеки кандидат за разглеждане, подкрепата на Тръмп от Европа би могла да го насърчи да се включи по-активно в разрешаването на конфликта в Украйна.

Отбелязва се, че ЕС е малко вероятно да може на практика да повлияе на комитета, тъй като решението се взема от петима норвежки служители измежду политиците и гражданите на обществото.

На 15 август NBC съобщи, позовавайки се на говорител на Белия дом, че Тръмп наистина иска да спечели Нобелова награда за мир, но не смята, че ще успее.