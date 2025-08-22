Беларус планира да разположи ракетна артилерия с ядрени глави на източния фланг на НАТО

Правителството на Беларус разглежда възможността да интегрира ядрени бойни глави към своите далекобойни ракетни артилерийски системи „Полонез“, според един от най-високопоставените служители по сигурността в страната – държавният секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович, пише Military Watch.

„Днес това е модерен комплекс. Обхватът на ракетите беше 200 километра, днес това са ракети с обхват от 300 километра. Това е високоточково оръжие. Разбира се, всяко оръжие изисква корекции и промени. Вече се повдигат въпроси относно оборудването на тези ракети с ядрени бойни глави“, заяви той.

Тактическо ядрено оръжие: възможен отговор на НАТО

Артилерийски системи с ядрено въоръжение бяха широко използвани в началото на Студената война, най-вече в Централна Европа и от американската армия в Южна Корея, въпреки че днес са сравнително редки – с изключение на пакистанската система "Nasr". Въвеждането на тактически ядрени оръжия от по-ниско ниво може да компенсира конвенционалните слабости на Беларус спрямо многобройните и бързо разрастващи се сили на НАТО по границите ѝ.

Ядрено споделяне с Русия и нови ракетни разработки

През 2023 г. Беларус сключи споразумение за ядрено споделяне с Русия, като балистичната ракета „Искандер-М“ е основната платформа за възможни ядрени удари от страна на беларуските сили. Руските ядрени бойни глави, съхранявани на територията на Беларус, ще бъдат предоставени на беларуската армия за използване при евентуален мащабен конфликт с НАТО – подобно на споразуменията за ядрено споделяне на САЩ с Германия, Италия, Белгия, Нидерландия, Турция и Великобритания.

Съобщава се, че Беларус разработва съвместно с Русия собствени балистични ракетни системи, базирани на „Искандер“. До края на 2025 г. беларуската армия ще започне и внедряването на ракети със среден обсег „Орешник“, като стартовите установки за тях вече се произвеждат в Беларус, според информация от март.

Полонез с ядрени бойни глави – трето ниво на беларуския ядрен арсенал

Оборудването на системите „Полонез“ с ядрени бойни глави ще предостави трети ешелон в ядрените сили на Беларус, като ще допълни стратегическия далечен обхват на „Орешник“ и „Искандер-М“, който може да се използва както за стратегически, така и за тактически цели.

Системата „Полонез“ е разработена съвместно с Китай, възползвайки се от индустриалните възможности на двете страни – беларуската промишленост произвежда транспортните средства и пусковите установки, а китайската – бойната част. Това поражда въпрос дали Китай ще одобри използването на системата за ядрени цели.

„Полонез-М“ – най-мощната ракетна артилерия в Европа?

Счита се, че „Полонез-М“ е най-способната система за ракетна артилерия в Европа, като най-значимата ѝ характеристика е далечината на действие от 300 км – сравнима с тази на балистичната ракета „Скъд-Б“ и два до три пъти по-голяма от тази на повечето съвременни артилерийски системи.

Растящо напрежение с НАТО и военна ескалация в региона

Беларус възприема нарастваща заплаха от страна на страни членки на НАТО. На 22 май Германия официално откри новата 45-та бронетанкова бригада, разположена във Вилнюс, Литва – само на 150 км от беларуската столица Минск. В същото време съседна Полша значително разширява военния си потенциал чрез покупки на сухопътна техника от Южна Корея, както и на изтребители F-35 и F-16V от САЩ, в контекста на засилващото се напрежение по границата с Беларус.