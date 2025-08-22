Гръцките власти задържаха шестима във връзка с голяма престъпна мрежа, базирана в Турция

Замесени са турски престъпни банди

Голяма полицейска операция тази седмица доведе до ареста на шестима турски граждани, заподозрени в участие в транснационална мрежа за трафик на наркотици и оръжие, като предполагаемият лидер на бандата от около 40 членове в Гърция и съпругата му бяха под наблюдение на местните разузнавателни служби от декември миналата година, съобщава Tovima.

Предполагаемият лидер на бандата и съпругата му са живели в селска вила в крайбрежния курорт Оропос, северно от Атина, и са били заснети да водят луксозен начин на живот, включващ пътувания до Испания, притежание на луксозни бронирани седани, както и екстравагантни покупки. Без никаква видима професионална дейност и без електронни „следи“, властите считат, че техният начин на живот е бил финансиран от трафик на наркотици на едро.

Според информациите гръцките власти са получили информация от испанските си колеги за контактите на двойката с престъпни елементи по време на престоя им в Испания.

Предполагаемият лидер, на 29 години, е идентифициран по прякора си „Рейс“ и е считан за шеф на една от най-големите престъпни банди в Турция. Той е издирван в съседната страна по седем заповеди, включително една за убийство.

Мъжът и съпругата му пристигнали в Гърция и поискали политическо убежище, както и другите пет арестувани заподозрени.

Като цяло гръцките власти, както полицията, така и разузнавателните служби, оценяват, че в Гърция в момента действат не по-малко от 20 турски престъпни банди, които често „уреждат сметките си“ по най-насилствен начин: убийства в стил гангстерски.