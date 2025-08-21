Бундесбанк: Икономиката на Германия може да отбележи нулев растеж това тримесечие

Германската централна банка Бундесбанк (Bundesbank) предупреди днес, че икономиката на страната едва ли ще отбележи съществен растеж през текущото тримесечие, информира ДПА.

"Икономическото производство може да остане без изменение през третото тримесечие", се посочва в най-новия месечен доклад на банката.

Въпреки това оценката на централната банка за цялата година е малко по-оптимистична в сравнение с прогнозата от началото на юни. За 2025 г. Бундесбанк сега предвижда леко увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП), докато по-рано залагаше на стагнация – състояние, при което икономиката нито расте, нито се свива.

Ако прогнозите се сбъднат, най-голямата икономика в Европа може да избегне трета поредна година без икономически растеж, инфофмира БТА.

Коригираните данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" показват, че икономиката е нараснала леко през последното тримесечие на 2024 г., докато по-рано бе отчетено свиване. Според икономистите на Бундесбанк това осигурява "подобрена отправна позиция" за настоящата година.

Неочакваното положителното развитие при проучванията на доверието на бизнеса и потребителите също сочи към по-благоприятна перспектива за третото тримесечие, отбелязват експертите.

Германската централна банка не очаква значителен растеж от местната промишленост през третото тримесечие. Слаб подем се прогнозира и при строителния сектор въпреки някои признаците на възстановяване при новите поръчки.

Скептицизмът на пазара на труда също потиска частното потребление.