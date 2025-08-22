Испания затваря плажове заради отровен син морски охлюв

Охлювът може да съхранява и използва отново жилещите клетки

Червени флагове на плажовете на Гуардамар дел Сегура в провинция Аликанте, Испания, бяха издигнати след като в Средиземно море бяха открити два екземпляра от токсична тропическа морска охлюв, съобщава The Times.

Синият дракон, или Glaucus atlanticus, е дълъг около четири сантиметра, има шест придатъка и е ярко син. Известен е с много болезнената си отрова, която може да причини здравословни усложнения при хората.

Предвид опасността, която това същество представлява за къпещите се през натоварения летен сезон, местният съвет реши да забрани на всички да влизат във водата, докато властите търсят още екземпляри.

Кметът на Гуардамар дел Сегура, Хосе Луис Саез, заяви пред информационната агенция Efe, че плажовете са затворени в сряда и ще останат така и в четвъртък, докато се следи ситуацията. Според местните медии е затворен участък от 11 км.

В публикация в социалните медии Саез обяви в четвъртък по обяд, че търсенето е приключило и жълтото знаме е вдигнато, което означава, че плажуващите могат да влязат отново във водата.

Обществеността беше предупредена да не докосва сините дракони, ако ги види, дори и с ръкавици, и да уведоми незабавно властите.

Охлювът се храни с по-големи организми, като португалската медуза. Охлювът може да съхранява и използва отново жилещите клетки, или нематоцити, които получава от отровната си плячка, което го прави опасен за хората.

Ужилването може да предизвика гадене, болка и повръщане. На жертвите се препоръчва да изплакнат засегнатата област със солена вода и да потърсят медицинска помощ.

Първото наблюдение на син дракон на испанското Средиземноморско крайбрежие беше през 2021 г., след като преди това липсваше в района в продължение на около 300 години.

През лятото на 2021 г. бяха открити общо осем екземпляра по крайбрежието на Гуардамар дел Сегура, Ориуела и Торевиеха. След това през пролетта на 2023 г. беше открит още един в Хавеа, а през август същата година – друг във водите на Торевиеха.

Синият дракон обикновено се среща в тропическите райони или в умерения климат и много рядко в Средиземно море. Кметът заяви, че екземплярите вероятно са били отнесени към брега от силни течения.