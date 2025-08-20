Сиярто: Доставките на петрол от Русия за Унгария по петролопровода „Дружба“ са възобновени

Още по темата: Сиярто: Енергийната сигурност на Унгария е въпрос на суверенитет 14.08.2025 13:10

Доставките на петрол от Русия за Унгария, които бяха спрени след удара на украинските въоръжени сили по нефтопровода „Дружба“, са възобновени. Това каза унгарският външен министър Петер Сийярто след телефонен разговор с първия заместник-министър на енергетиката на Русия Павел Сорокин.

Той припомни, че в нощта на 18 август Украйна е извършила удар с дрон по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“, който е трябвало да бъде ремонтиран от руски специалисти. Те са завършили работата и „доставките на петрол за Унгария са били възобновени“, отбеляза ръководителят на външното министерство.

„Току-що благодарих на първия заместник-министър на енергетиката на Русия Павел Сорокин за бързото отстраняване на щетите, причинени от атаката“, написа Сиярто във Фейсбук. „Очакваме Украйна да не извършва нови атаки срещу тръбопровода, който е от критично значение за енергоснабдяването на страната ни. Това не е нашата война, оставете ни на мира.”