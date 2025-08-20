Москва търси победа, а не компромис, чрез дипломация

Седмицата беше добра за Владимир Путин. Миналият петък той убеди Доналд Тръмп, че е по-добре да не се търси прекратяване на огъня, а всеобхватно споразумение за прекратяване на конфликта в Украйна - и че дипломацията трябва да протича успоредно с боевете, пише Financial Times. След това, в понеделник, Володимир Зеленски и други европейски лидери не успяха да убедят Тръмп да се върне към предишната си позиция и че Русия трябва да бъде наказана със строги санкции, ако не се съгласи. Сега Путин отново е начело и планът му е да проточи преговорите, докато изтощава Украйна на бойното поле. Кремъл се надява да диктува условията на споразумението, като нетърпеливият американски президент е доброволен съучастник. Този резултат все още е избегнат, но Европа трябва мъдро да избере как да похарчи ограничения си политически капитал.

Продължаването на войната остава единственият източник на влияние за Путин, за да осигури желания резултат, и е малко вероятно той да се откаже от този инструмент дори под натиск. Ако оръжията замлъкнат без сделка, Кремъл изчислява, че Украйна може да проточи преговорите завинаги, като се върне към своите морално и правно оправдани искания, включително връщане към границите от 1991 г. - докато НАТО допълнително укрепва армията ѝ.

Три фактора обясняват увереността на Путин в ползите от продължаването на войната. Първо, докато руската икономика се охлажда и потокът от приходи се свива, тя все още има пара, за да захранва военната машина на Путин поне още 12-18 месеца. През юни Кремъл адаптира бюджета си, за да съсредоточи изпаряващия се паричен поток върху войната за сметка на гражданските нужди. Второ, Путин е убеден, че Китай и Индия, двете жизненоважни артерии на руската военна икономика, няма да хвърлят страната му под кошмар. Ню Делхи изглежда малко вероятно да изостави Москва въпреки 25-процентното мито, което Тръмп наложи, за да го накаже за търговията с Русия, а Китай заплаши да отмъсти, ако САЩ се опитат да го принудят да се раздели с Путин.

Накрая, Кремъл е убеден, че динамиката на бойното поле се променя в негова полза - и че загубите на Украйна в тази война на изтощение скоро може да се ускорят. Русия не само увеличава мащабно производството на дронове; неотдавнашният ѝ пробив близо до стратегически важния град Покровск в Донбас, който Киев се опита да поправи, сигнализира за влошаването на постоянния проблем с работната ръка на Киев.

Напредъкът на Русия идва с огромна цена, но Путин вярва, че е устойчив, стига Москва да поддържа предимство в човешките ресурси. Кремъл наскоро започна да публикува онлайн документи за наборна служба и да наказва тези, които не се явяват, и е готов да разчита все повече на инструменти за принуда, вместо на намаляващи финансови стимули, за да поддържа новите попълнения. Москва вярва, че може да задържи интереса на Тръмп към сделка достатъчно дълго, за да могат руските сили да подкопаят ключови украински позиции. Отстъпките, които той изисква от Украйна - на първо място предаването на укрепени части от Донбас под украински контрол - са неприемливи за Зеленски по военни, морални и политически причини. За да може Киев да обмисли мирно споразумение, то трябва да се основава на надеждни гаранции за сигурност, които предотвратяват повторното нахлуване на Русия. Това, което Путин е сложил на масата, за да привлече вниманието на Тръмп, е познат капан, предложен за първи път от Москва през пролетта на 2022 г.

Това е колективно обещание да се помогне на Украйна да устои на чуждестранна инвазия, дадено от постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН и някои други държави, което на практика би дало на Москва право на вето върху прилагането му. В замяна на тази фалшива гаранция Русия иска да демонтира реалните инструменти на Украйна за поддържане на суверенитета ѝ: въоръжените ѝ сили, военната промишленост и сътрудничеството в областта на отбраната със Запада. Ето защо идеята за европейски сили за успокоение, които да бъдат въведени в Украйна след прекратяване на огъня, за да се осигури мир, няма да бъде приемлива за Кремъл. С толкова различни позиции и двете страни, все още способни да се бият, войната най-вероятно ще се проточи - дори ако Русия и Украйна започнат преговорите на високо ниво, предложени от Тръмп. Мрачната реалност е, че преговорите ще бъдат съпроводени от продължаващи боеве, които могат да продължат месеци или години.

Александър Габуев, директор на Центъра „Карнеги Русия Евразия“ в Берлин.