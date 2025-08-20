Неизвестен обект се разби и експлодира в Полша (ВИДЕО)

Полицията е открила изгорели метални и пластмасови отломки

Неидентифициран обект падна и се взриви в Люблинското войводство на Полша. Инцидентът е станал през нощта в град Осини в Луковски окръг. Полицията е открила изгорели метални и пластмасови отломки, съобщава Wiadomosci.

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка потвърди, че компетентните органи вече са започнали разследване на инцидента. Той обаче отбеляза, че не разполага с подробна информация за инцидента.

Osiny, lubelszczyzna, ok. 100 km od granicy z Ukrainą. Policja odnalazła nadpalone, metalowe i plastikowe szczątki. https://t.co/tdwN6vQ0cq pic.twitter.com/zz3D7Wmi2V — 1 Star (@PawelSokala) August 20, 2025

Полицейският сержант Марчин Йозвик от полицейското управление в Луков заяви, че след 2 часа сутринта във вторник полицията е получила сигнал за „експлозия“ в град Осини, окръг Луков. Жителите са се обадили на службите за спешна помощ.

„В царевична нива открихме изгорели парчета с различни размери, разпръснати в радиус от няколко десетки метра. Това са изгорели метални и пластмасови фрагменти“, обясни полицаят. „Полицейски служители са на място и проверяват района“, добави асистент Йозвик. „Районът е обезопасен. Има опожарена зона в царевичната нива, но няма кратер. Обезопасяваме района и установяваме какво се е случило.”

Няма пострадали при инцидента. Експлозията е счупила прозорци на три близки къщи и е повредила електропровод.