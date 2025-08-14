Сиярто: Енергийната сигурност на Унгария е въпрос на суверенитет

Който атакува нашата енергийна сигурност, всъщност атакува нашия суверенитет

Отново трябва да бъде ясно: енергийната сигурност на Унгария е въпрос на суверенитет. Който атакува нашата енергийна сигурност, всъщност атакува нашия суверенитет. Това написа в социалната мрежа Х унгарският външен министър Петер Сиярто. 

„Вчера Украйна отново атакува маршрута за доставка на петрол до Унгария. Днес, заедно с Павел Сорокин, заместник-министър на енергетиката на Русия, прегледахме ситуацията. Той ме информира, че ремонтните работи са в ход, така че има голяма вероятност доставките на петрол за Унгария да бъдат възобновени утре”, каза още Сиярто.

