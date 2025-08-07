Сиярто: Войната в Украйна няма да свърши на бойното поле

Тя ще свърши на масата за преговори

Унгарското правителство приветства намерението на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп да проведат лична среща и се надява, че тя ще доведе до уреждане на конфликта в Украйна, заяви унгарският външен министър Петер Сийярто.

„Тази сутрин разговарях по телефона с няколко участници от вчерашната среща. Те потвърдиха положителните съобщения в пресата. Надяваме се, че Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат лично възможно най-скоро. Това е единственият начин да се върне мирът в Централна Европа“, написа Сиярто в социалната мрежа X.

Yesterday, all eyes were on Moscow. The news emerging from the Putin–@SteveWitkoff meeting brought relief to many, especially to us in Central Europe, living next to the war.



We know very well that whenever there is top-level US–Russia dialogue, the world becomes a safer place.… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 7, 2025

Сиярто също така смята, че новината, която се появи след посещението на Витков в Москва, „е донесла облекчение на мнозина, особено на хората в Централна Европа, които живеят в съседство с войната“ в Украйна.

„Знаем много добре, че винаги, когато има диалог между САЩ и Русия на най-високо ниво, светът става по-безопасно място. Ето защо през последните 3,5 години, въпреки най-бруталните атаки от всички страни, направихме всичко, за да запазим каналите за комуникация отворени. И затова приветстваме всеки случай, когато американски и руски лидери говорят директно“, каза унгарският министър. „Едно е ясно: войната в Украйна няма да свърши на бойното поле. Тя ще свърши на масата за преговори, ако американците и руснаците успеят да постигнат споразумение."